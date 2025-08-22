Уряд Сирії вводить в обіг нові гроші: їх знову друкуватимуть у Росії, – Reuters

Сирія планує випустити нові банкноти національної валюти, скоротивши їх номінали на два нулі, щоб відновити довіру до сирійського фунта після 14-річного конфлікту, що завершився усуненням Башара Асада у грудні минулого року.

За ці роки обмінний курс сирійського фунта упав більш ніж на 99% та нині становить близько 10 000 фунтів за $1 порівняно із 50 до війни, через це повсякденні розрахунки ускладнені й проводяться пачками купюр найбільшого номіналу 5 000 фунтів, повідомляє Reuters.

За даними співрозмовників агентства, центробанк Сирії у середині серпня повідомив приватні банки про підготовку до деномінації, згодом уточнивши, що з купюр приберуть два нулі.

При цьому друкуватимуть нові банкноти у Росії на потужностях держпідриємства "Госзнак", як і за часів режиму Асада. За даними джерел агентства, цю домовленість фіналізували під час візиту сирійської делегації до Москви наприкінці липня. Запуск нових грошей в обіг заплановано на 8 грудня – у річницю усунення Асада.

Серед головних мотивів грошової реформи – доларизація економіки, обмежені можливості безготівкових платежів і значні обсяги готівки поза формальним сектором (оцінка – близько 40 трлн фунтів). Заміна банкнот також має символічний вимір, адже чинні купюри містять зображення Асада та його батька.

Раніше повідомлялось, раніше нова влада Сирії планувала друкувати власну валюту нового дизайну в ОАЕ та Німеччині замість Росії.

Після редизайну місцевої валюти з банкнот сирійського фунта приберуть зображення колишнього диктатора Башара Асада, який переховується у Росії.

Один з ключових спонсорів Асада, Росія, друкувала сирійську валюту протягом останнього десятиліття після того, як ЄС запровадив санкції, що призвели до розірвання контракту з європейськими постачальниками банкнот.

Водночас нова влада Сирії стикається з дефіцитом грошей, тому навіть після втечі Асада Росія продовжувала постачати готівкові фунти, а також пальне та пшеницю до цієї країни, намагаючись домовитись про збереження своїх військових баз.