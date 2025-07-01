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Новини США знімуть санкції з Сирії
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Трамп офіційно скасував санкції проти Сирії. Вони діяли понад 20 років

Трамп офіційно скасував санкції проти Сирії

Президент США Дональд Трамп 30 червня підписав указ про припинення програми санкцій щодо Сирії.

Цей крок має "підтримати шлях країни до стабільності та миру", повідомляється на сайті Білого дому.

"Указ скасовує санкції щодо Сирії, зберігаючи при цьому санкції щодо Башара Асада, його соратників, порушників прав людини, наркоторговців, осіб, пов'язаних з діяльністю, пов'язаною з хімічною зброєю, ІДІЛ або її афілійованих осіб, а також іранських маріонеток", – зазначається у повідомленні.

Крім того, указ дозволяє послаблення експортного контролю для постачання певних товарів та скасовує обмеження на надання міжнародної допомоги Сирії.

При цьому, Трамп доручив державному секретарю США переглянути рішення про визнання Хаят Тахрір аш-Шам (ХТШ) іноземною терористичною організацією, а також про належність фактичного керівника Сирії Ахмеда аш-Шараа до переліку терористів.

Указом також доручено переглянути питання про визнання Сирії державою-спонсором тероризму та дослідити можливості послаблення санкцій ООН щодо цієї країни.

Натомість США очікують від нового сирійського уряду нормалізації зв'язків з Ізраїлем, залученості до боротьби з терористами, депортації палестинських терористів та заборони палестинських терористичних груп, допомоги у запобіганні відродженню ІДІЛ та взяття на себе відповідальності за центри стримання ІДІЛ на північному сході Сирії.

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Як повідомлялося, під час візиту до Саудівській Аравії 13 травня президент США Дональд Трамп заявив, що планує скасувати санкції проти Сирії після повалення режиму Башара Асада.

23 травня Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США офіційно видав Генеральну ліцензію, що фактично скасовує обмеження, запроваджені в рамках Сирійського санкційного регулювання.

Наприкінці травня Рада ЄС офіційно затвердила рішення про скасування всіх економічних санкцій щодо Сирії, за винятком тих, що ґрунтуються на міркуваннях безпеки. 

Автор: 

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Але Трамп, не проти того, щоб Сирійці, і надалі очищали країну, від башарівських прикоритних, у дієвий і дешевий спосіб!!
Це не так, як привладні зеленського + стефанчук+ шмигаля, за рахунок грошей Українців, утримують їх УБИВЦЬ!
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01.07.2025 12:16 Відповісти
Шось занадто швидко. Ще не зрозуміло у якій бік буде рухатись Сирія, а санеції вже знимають. То на черщі Іран з ******** ракбаром та КВІРом.
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01.07.2025 12:21 Відповісти
та все там вже зрозуміло. за Сирію відповідає Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ в плані економічного розвитку, а безпекову складову буде контролювати Туреччина. головне - викинули з Сирії кацапів і їх ставленика Асада, який втік чомусь не в Іран, не в Китай, а саме на болота, до свого головного покровителя. так що рушники у Сирії - це просто сошки. головним бенефіціаром нестабільності на Близькому Сході були совки/а зараз кацапи.
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01.07.2025 14:08 Відповісти
І повелів Господь Трумп скасувати санкції. І сталося так. І побачив Трумп, що воно дуже-дуже добре.
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01.07.2025 12:21 Відповісти
В Сирії вже демократія?
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01.07.2025 13:18 Відповісти

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