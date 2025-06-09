Сирію підключать до SWIFT після 14 років під санкціями

Сирію найближчими тижнями знову підключать до платіжної системи SWIFT, що таким чином "приєднає країну до світової економіки" після майже півтора десятка років санкцій.

Про це розповів голова центрального банку Сирії Абдулкадер Хусріє в інтерв'ю FT, передає Укрінформ.

Як зазначається, повернення SWIFT є першою важливою віхою в лібералізаційній реформі сирійської економіки новим урядом, а також ознакою того, що нова влада швидко діє, щоб залучити міжнародну торгівлю та інвестиції.

Хусріє сподівається повернути іноземні інвестиції, усунути бар'єри в торгівлі, нормалізувати валюту та реформувати банківський сектор.

"Ми прагнемо покращити бренд країни як фінансового центру, враховуючи очікувані прямі іноземні інвестиції у відбудову та інфраструктуру – це надзвичайно важливо", – заявив він.

Він додав, що для досягнення значного прогресу, попереду ще багато роботи.

Сирія була відрізана від світових ринків з 2011 року, коли тодішній президент країни Башар Асад жорстоко придушив народне повстання, що спровокувало повномасштабну громадянську війну.

Хусріє, технократ і давній консультант, який співпрацює з Міністерством фінансів Сирії над "планом стабілізації на 6-12 місяців". Це включає реформування банківського законодавства та центрального банку, а також перегляд фінансування соціального забезпечення та житла, щоб заохотити сирійців у діаспорі інвестувати в країну, серед інших ініціатив

За словами Хусріє, повернення SWIFT допоможе стимулювати зовнішню торгівлю, скоротити витрати на імпорт та полегшити експорт.

Це також принесе в країну іноземну валюту, посилить зусилля з боротьби з відмиванням грошей та послабить залежність від неформальних фінансових мереж, де "міняйли стягують 40 центів з кожного долара, що надходить до Сирії".

FT пише, що Сирія прийняла гранти, включно з $146 млн від Світового банку для енергетичного сектору країни та $80 млн від Швеції для відновлення шкіл та лікарень.

Як повідомлялося, наприкінці травня цього року Рада Європейського Союзу офіційно затвердила рішення про скасування всіх економічних санкцій щодо Сирії, за винятком тих, що ґрунтуються на міркуваннях безпеки.

До того під час візиту до Саудівській Аравії 13 травня президент США Дональд Трамп заявив, що планує скасувати санкції проти Сирії після повалення режиму Башара Асада.

23 травня Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США офіційно видав Генеральну ліцензію, що фактично скасовує обмеження, запроваджені в рамках Сирійського санкційного регулювання.