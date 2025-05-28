Євросоюз офіційно скасував санкції щодо Сирії слідом за США

Рада ЄС офіційно затвердила рішення про скасування всіх економічних санкцій щодо Сирії, за винятком тих, що ґрунтуються на міркуваннях безпеки.

Як повідомляється на сайті Ради ЄС, рішення про скасування санкцій фіналізує домовленість, досягнуту 20 травня, і набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Рада ЄС також виключила 24 організації з європейських санкційних списків, у тому числі сирійські ЗМІ, низку банків та Центральний банк Сирії, а також компанії, що працюють у ключових секторах сирійської економіки, таких як видобуток та переробка нафти, бавовни та телекомунікації.

"Це рішення є вірним кроком у цей історичний час для ЄС, щоб щиро підтримати відновлення Сирії та політичний перехід, який відповідає прагненням усіх сирійців... Сьогодні ЄС підтверджує свою відданість партнерству в перехідному періоді, який допомагає сирійському народу возз'єднатися та відбудувати нову, інклюзивну, мирну Сирію", – прокоментувала висока представниця із закордонних справ та політики безпеки та Голова Ради ЄС у закордонних справах Кая Каллас.

Водночас Рада ЄС продовжила дію санкцій щодо низки осіб та організацій, пов'язаних з режимом Асада, до 1 червня 2026 року.

Крім того, у зв'язку з хвилею насильства, яка мала місце в прибережному регіоні Сирії в березні 2025 року, Рада ЄС запровадила нові обмежувальні заходи проти двох осіб та трьох організацій за серйозні порушення прав людини.

"Рада продовжуватиме стежити за розвитком подій на місцях і готова запровадити подальші обмежувальні заходи проти порушників прав людини та тих, хто підживлює нестабільність у Сирії", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, під час візиту до Саудівській Аравії 13 травня президент США Дональд Трамп заявив, що планує скасувати санкції проти Сирії після повалення режиму Башара Асада.

23 травня Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США офіційно видав Генеральну ліцензію, що фактично скасовує обмеження, запроваджені в рамках Сирійського санкційного регулювання.