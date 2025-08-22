ФРУ закликала уряд створити механізм довготривалого фінансування "Укрзалізниці": це дозволить компанії розвиватися

Підтримка "Укрзалізниці" з державного бюджету – це інвестиція у збереження обороноздатності, логістичних ланцюгів, експорту, стабільності ринку праці та економічного відновлення.

Тому Кабмін має створити передбачуваний механізм державної підтримки "Укрзалізниці" і закріпити ці зобов’язання у форматі довгострокового меморандуму між урядом та компанією, заявили у Федерації роботодавців України (ФРУ).

В організації привітали рішення Верховної Ради, яке дозволить уряду спрямувати 8 млрд грн на підтримку "Укрзалізниці".

"("Укразалізниця", – ред.) сьогодні не просто перевізник, а залізна артерія держави, яка одночасно забезпечує роботу фронту, економіки та виконує важливі соціальні функції. Щодня залізничники під обстрілами доставляють військову техніку, пальне, боєприпаси, гуманітарні вантажі та військовослужбовців. Без цієї роботи неможливо уявити ні оборону, ні стабільність внутрішнього ринку, ні експорт, який формує валютні надходження для держави", – наголосили у ФРУ.

Разом з тим, у Федерації зауважили, що одноразове фінансування не вирішує системної проблеми, яка виникає через необхідність забезпечувати соціально важливі пасажирські перевезення за пільговими цінами. Через це "Укрзалізниця" змушена шукати джерела для покриття збитків в обсязі близько 20 млрд грн на рік.

Крім того, залізнична компанія має утримувати надлишкову інфраструктуру, робота якої потрібна Силам оборони, що також потребує багатомільярдних витрат.

"Ключовим завданням є створення передбачуваного механізму державної підтримки "Укрзалізниці", який буде закріплений у форматі довгострокового меморандуму (3 або більше років) між урядом та УЗ", – наголосили у ФРУ.

У Федерації вважають, що такий меморандум гарантуватиме системну державну фінансову підтримку на найближчі три роки, дозволить "Укрзалізниці" реструктурувати кредитні зобов’язання, знизити фінансові ризики і уникнути кризи ліквідності, а також відкриє можливості для оперативного відновлення критичної інфраструктури, планування необхідних ремонтів та закупівель.

Також меморандум дозволить "Укрзалізниці" збалансувати доходи та витрати в сегменті пасажирських перевезень, забезпечить безперервність експорту – критичного для валютних надходжень і стабільності економіки, та сталість транспортної логістики, від якої напряму залежить і фронт, і економіка, і експорт, підкреслили у Федерації.

"Фактично меморандум стане "страховим полісом" для української економіки в умовах війни. Він створить підґрунтя для конструктивної комунікації з міжнародними фінансовими інституціями та інвесторами, які очікують на чіткі сигнали від держави щодо стабільності та прогнозованості транспортної системи. Від своєчасності таких рішень залежить не лише стійкість "Укрзалізниці", а й конкурентоспроможність України на світових ринках. Адже йдеться про стратегічне рішення, без якого неможливо гарантувати стабільність роботи ключової інфраструктури країни", – додали у ФРУ.

Як повідомлялося, 20 червня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до держбюджету на 2025 рік. Серед іншого, він передбачає збільшення Резервного фонду держбюджету на 25,5 млрд грн. Голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа уточнювала, що завдяки цьому 8 млрд грн з Резервного фонду можуть спрямувати на дотації для "Укрзалізниці".