Київський фунікулер відновив роботу після ремонту

Після щорічного планового ремонту відновив роботу київський фунікулер.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства "Київпастранс".

Згідно із повідомленням, за час ремонту фахівці відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали, а також оновили попереджувальну розмітку на сходах.

Крім того, виконано низку технічних робіт:

скорочення троса та натяг контактної мережі;

обстеження та часткова заміна шпал;

малярні роботи кузова та частковий ремонт дверей вагонів;

дефектоскопія зварних швів;

частковий ремонт та очистка пасажирських сидінь;

відновлення коліс;

обстеження та відрегулювання пневмосистеми вагонів;

У "Київспастрансі" нагадали, що такі ремонтні роботи проводяться щороку.

Як повідомлялося, цього року київський фунікулер зупинили на ремонт із 14 липня.