Київський фунікулер відновив роботу після ремонту

Київський фунікулер відновив роботу з 22 серпня

Після щорічного планового ремонту відновив роботу київський фунікулер.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства "Київпастранс".

Згідно із повідомленням, за час ремонту фахівці відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали, а також оновили попереджувальну розмітку на сходах.

Крім того, виконано низку технічних робіт:

  • скорочення троса та натяг контактної мережі;
  • обстеження та часткова заміна шпал;
  • малярні роботи кузова та частковий ремонт дверей вагонів;
  • дефектоскопія зварних швів;
  • частковий ремонт та очистка пасажирських сидінь;
  • відновлення коліс;
  • обстеження та відрегулювання пневмосистеми вагонів;

У "Київспастрансі" нагадали, що такі ремонтні роботи проводяться щороку.

Як повідомлялося, цього року київський фунікулер зупинили на ремонт із 14 липня.

