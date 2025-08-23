Нацбанк зменшує продаж валюти з резервів третій тиждень поспіль

Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень із 18 по 22 серпня зменшився до $551,15 мільйона, порівняно із $607,7 та $842,6 млн у попередні два тижні відповідно.

При цьому минулого тижня Нацбанк не купував валюту на міжбанку, свідчать дані регулятора.

Загалом від початку 2025 року НБУ продав із резервів уже $22,78 млрд, а купив – всього $37,82 млн.

Водночас курс гривні за тиждень зміцнився: із 41,3401 грн/$ і 48,3059 грн за євро станом на понеділок, 18 серпня, до 41,2839 грн/$ і 47,9100 грн за євро за підсумками торгів на міжбанку у п'ятницю.

Читайте також: Резерви Нацбанку зменшилися на $2 мільярди за місяць. Куди витрачали валюту?

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.