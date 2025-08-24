"Зухвала схема": У Литві затримали 11 осіб за підозрою у порушенні санкцій проти Росії

Литовські правоохоронці затримали 11 осіб за підозрою у порушенні режиму міжнародних санкцій проти Росії.

Кримінальна служба Митного департаменту Литви повідомила, що йдеться про "особливо зухвалу" схему обходу санкцій, передає Euronews.

За даними слідства, підконтрольна організаторам схеми компанія розробила складну тіньову схему постачання в РФ очисного обладнання для російської нафтової промисловості, яке проєктувалося і вироблялося з вироблених в ЄС і Китаї компонентів.

Офіційно товари литовської фірми отримувала компанія з Португалії, але насправді продукцію через Болгарію та Туреччину транспортували в Росію.

Водночас сама литовська компанія мала тісні зв'язки з російським бізнесом і активно брала участь в проєктах у РФ, встановило слідство.

"Один із таких проєктів пов'язаний з російською групою компаній, яка входить до переліку найбільш швидкозростаючих нафтохімічних компаній у світі", – зауважили литовські правоохоронці.

В межах розслідування цієї справи литовські правоохоронці затримали 11 співробітників компанії з Каунаса, включаючи менеджерів і водіїв – громадян Молдови і Болгарії.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили вилучено кілька тонн обладнання на суму близько 2 мільйонів євро. Також силовики затримали дві вантажівки з продукцією: одену у Каунасі, іншу – на шляху до польсько-литовського кордону. Ще одну партію продукції затримали вже в Болгарії.

Після запиту затриманих, яких підозрюють у порушенні режиму міжнародних санкцій проти РФ, відпустили, двоє з них перебувають під підпискою про невиїзд.

Операцію провели у співпраці з правоохоронними органами Португалії та Болгарії та у координації з Євроюстом та Європолом. Правоохоронці з інших країн ЄС допомогли провести обшуки у фіктивного одержувача очисного обладнання з Португалії, а також на складах у Болгарії, де зберігається продукція каунаської компанії.

Наразі досудове розслідування за фактом порушення міжнародних санкцій триває, його проводить Каунаська регіональна прокуратура.

Як повідомлялося, раніше агентство Reuters з’ясувало, що російський виробник вибухівки в обхід санкцій купив обладнання німецької компанії Siemens через Китай.