Зеленський запровадив санкції проти брата Новинського та власників казино Pin-Up. Хто ще потрапив у санкційні списки?

Президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про запровадження санкцій.

Відповідні укази №612/2025 та №613/2025 від 23 серпня оприлюднені на офіційному сайті голови держави.

Згідно із першим указом, санкції запроваджені щодо 28 фізичних осіб (громадян Росії, України, Ірану), також двох російських компаній – "Агро Нова" та "Агроленд".

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, що йдеться про осіб, причетних до бізнесу на окупованих територіях України та російської пропаганди.

"Серед них: Ашот Малхасян, брат Вадима Новинського, який контролює компанії в РФ, на Кіпрі та в Україні; Євген Таран – колишній футболіст, а тепер тренер-колаборант дитячого футбольного клубу "Олімпія"...; Ільїни – особи, пов’язані з діяльністю онлайн-казино Pin-Up в Україні; група іранських посадовців та бізнесменів, які організовують виробництво і постачання БпЛА та комплектуючих для Росії; а також низка російських пропагандистів і блогерів", – написав уповноважений президента у Facebook.

Другим указом до санкційних списків внесено 74 фізособи (громадяни РФ, Ірану та Білорусі), а також 65 юридичних осіб з реєстрацією у Росії, на Кіпрі, у Швейцарії, КНР, ЦАР, Малі, Гонконзі, Сінгапурі, ОАЕ, Білорусі та Судані.

У цьому випадку йдеться про синхронізацію санкцій України та Канади, пояснив Владислав Власюк.

"Серед них: російський бізнесмен Джамалдін Пашаєв, чий "Трансморфлот" і пов’язані компанії перевозили зброю з Ірану, Сирії та КНДР для Росії; колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, що поширює кремлівські наративи з Росії; а також компанії "Хмарні квантові технології" (квантові обчислення для оборони), "Абсолют-Страхування" (страхування "тіньового флоту"), і "Балтика", відібрана у Carlsberg на користь Кремля", – уточнив уповноважений президента з питань санкцій.

Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що підписав два укази щодо синхронізації санкцій з Канадою та про запровадження низки нових обмежень щодо осіб, які допомагають росіянам утримувати режим окупації та фактично спонсорують російську державу.