Популярний музичний сервіс Spotify попередив про підвищення тарифів

Популярний сервіс для прослуховування музики та подкастів Spotify підвищить тарифи для користувачів.

Про це співпрезидент та головний бізнес-директор сервісу Алекса Норстрьом розповів Financial Times, передає Reuters.

Він пояснив, що кошти від підвищення тарифів інвестують у розробку нових функцій та збільшення користувачів сервісу до 1 мільярда.

Водночас Норстрьом пообіцяв, що підвищення тарифі супроводжуватиметься появою нових послуг та функцій для користувачів.

Раніше в серпні шведська компанія попередила, що з вересня збільшить щомісячну ціну своєї преміальної індивідуальної підписки на деяких ринках, оскільки прагне підвищити прибутковість.

Тоді у Spotify попереджали, що ціна зросте до 11,99 євро ($14,05) з 10,99 євро на деяких ринках, включаючи Південну Азію, Близький Схід, Африку, Європу, Латинську Америку та Азіатсько-Тихоокеанський регіон.

Підвищення тарифів у поєднанні зі скороченням витрат в останні роки допомогло Spotify отримати свій перший річний прибуток минулого року.

Зокрема, наприкінці 2023 року шведський гігант стрімінгової музики Spotify скоротив 17% співробітників, що становить близько 1,5 тис. робочих місць.