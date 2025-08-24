БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Популярний музичний сервіс Spotify попередив про підвищення тарифів

Сервіс Spotify попередив про підвищення тарифів

Популярний сервіс для прослуховування музики та подкастів Spotify підвищить тарифи для користувачів.

Про це співпрезидент та головний бізнес-директор сервісу Алекса Норстрьом розповів Financial Times, передає Reuters.

Він пояснив, що кошти від підвищення тарифів інвестують у розробку нових функцій та збільшення користувачів сервісу до 1 мільярда.

Водночас Норстрьом пообіцяв, що підвищення тарифі супроводжуватиметься появою нових послуг та функцій для користувачів.

Раніше в серпні шведська компанія попередила, що з вересня збільшить щомісячну ціну своєї преміальної індивідуальної підписки на деяких ринках, оскільки прагне підвищити прибутковість.

Тоді у Spotify попереджали, що ціна зросте до 11,99 євро ($14,05) з 10,99 євро на деяких ринках, включаючи Південну Азію, Близький Схід, Африку, Європу, Латинську Америку та Азіатсько-Тихоокеанський регіон.

Підвищення тарифів у поєднанні зі скороченням витрат в останні роки допомогло Spotify отримати свій перший річний прибуток минулого року.

Зокрема, наприкінці 2023 року шведський гігант стрімінгової музики Spotify скоротив 17% співробітників, що становить близько 1,5 тис. робочих місць.

