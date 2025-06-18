БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Засновник Spotify інвестував 600 мільйонів євро в компанію, що виробляє дрони для України

Засновник музичного стрімінгового сервісу Spotify Даніель Ек вклав 600 млн євро у німецький оборонний стартап Helsing. Ця компанія вже поставляє ударні дрони до України та планує вихід на біржу.

Про це пише Financial Times, передає ЕП.

600 млн євро інвестувала компанія Prima Materia, заснована Даніелем Еком і співзасновником Spotify Шакілом Ханом. Вони вже вкладали гроші в Helsing у 2021 році – ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами Ека, тепер фонд "подвоює зусилля" у сфері безпеки.

Компанія Helsing, що була заснована у 2021 році, зосередилася на створенні програмного забезпечення зі штучним інтелектом для оборонної сфери, а згодом перейшла до виробництва власних безпілотників, літаків і підводних човнів.

Її дрони збирають на півдні Німеччини і вже поставляють для потреб України.

Також компанія має контракти з урядами Великої Британії, Німеччини та Швеції.

Інвесторами Helsing також є шведська оборонна компанія Saab, венчурні фонди Accel, Lightspeed Ventures, Plural і General Catalyst.

Загальна сума залучених інвестицій становить 1,37 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України спростив закупівлі дронів та засобів РЕБ для військових частин.

До того стало відомо, що держпідприємство "Агентство оборонних закупівель" Міністерства оборони України засекретило статистичні дані про ефективність закупівель дронів для Збройних Сил. Водночас вартість укладених ним договорів зросла втричі.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року шведський стрімінговий музичний сервіс Spotify остаточно припинив діяльність у Росії. Юридичну особу сервісу ТОВ "Спотіфай" було ліквідовано з 14 грудня. 

Даніелю Респект.
18.06.2025 09:27 Відповісти
Неочікувано ..Дякую Вам Чоловіче
18.06.2025 09:31 Відповісти
Дякуємо за таке рішення і дію, але половину з цих грошей обов'язково розкрадуть ненаситні мародари слугори. З початком повномасшабного вторгнення ворога їх апетити збільшилися в рази.
18.06.2025 09:38 Відповісти
Яким чином? Компанія юридично та фізично знаходиться в Німеччині. Україна чи Німеччина їх тільки закуповує та пересилає нам.
18.06.2025 11:58 Відповісти
Не знав, респект і подяка! Треба буде перейти з Tidal на Spotify.
18.06.2025 09:42 Відповісти
Величезна подяка!
18.06.2025 10:45 Відповісти
Приємно, що я не помилився, коли обрав Spotify.
18.06.2025 19:15 Відповісти

