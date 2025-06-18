Засновник Spotify інвестував 600 мільйонів євро в компанію, що виробляє дрони для України

Засновник музичного стрімінгового сервісу Spotify Даніель Ек вклав 600 млн євро у німецький оборонний стартап Helsing. Ця компанія вже поставляє ударні дрони до України та планує вихід на біржу.

Про це пише Financial Times, передає ЕП.

600 млн євро інвестувала компанія Prima Materia, заснована Даніелем Еком і співзасновником Spotify Шакілом Ханом. Вони вже вкладали гроші в Helsing у 2021 році – ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами Ека, тепер фонд "подвоює зусилля" у сфері безпеки.

Компанія Helsing, що була заснована у 2021 році, зосередилася на створенні програмного забезпечення зі штучним інтелектом для оборонної сфери, а згодом перейшла до виробництва власних безпілотників, літаків і підводних човнів.

Її дрони збирають на півдні Німеччини і вже поставляють для потреб України.

Також компанія має контракти з урядами Великої Британії, Німеччини та Швеції.

Інвесторами Helsing також є шведська оборонна компанія Saab, венчурні фонди Accel, Lightspeed Ventures, Plural і General Catalyst.

Загальна сума залучених інвестицій становить 1,37 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України спростив закупівлі дронів та засобів РЕБ для військових частин.

До того стало відомо, що держпідприємство "Агентство оборонних закупівель" Міністерства оборони України засекретило статистичні дані про ефективність закупівель дронів для Збройних Сил. Водночас вартість укладених ним договорів зросла втричі.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року шведський стрімінговий музичний сервіс Spotify остаточно припинив діяльність у Росії. Юридичну особу сервісу ТОВ "Спотіфай" було ліквідовано з 14 грудня.