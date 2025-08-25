"Залежить від позиції Угорщини": Зеленський вперше прокоментував удари по нафтопроводу "Дружба"

Президент Володимир Зеленський вперше прокоментував удари Збройних Сил України по нафтопроводу "Дружба" у Росії, яким російська нафта досі постачається до Угорщини та Словаччини.

Про це Зеленський заявив напередодні під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, відповідаючи на запитання журналістів..

"Ми завжди підтримували дружбу між Україною та Угорщиною, а тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини", – сказав Зеленський, не уточнивши подробиць.

Таким чином президент України відповів на запитання журналіста про те, чи з’явилося в України більше важелів впливу на прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо зняття його вето на початок переговорів про вступ України до ЄС після "ударів справедливості по "Дружбі".

Як повідомлялося, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.