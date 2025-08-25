"Метінвест" інвестував ще 135 мільйонів у модернізацію обладнання "Запоріжсталі"

Метіналургійний комбінат "Запоріжсталь" (Запоріжжя), який входить до складу групи "Метінвест" Ріната Ахметова, продовжує реалізацію інвестиційного проєкту вартістю понад 135 мільйонів гривень.

Йдеться про комплекс капітальних ремонтів трьох груп нагрівальних колодязів цеху гарячої прокатки, які виконуються у межах річної програми капітальних інвестицій підприємства, повідомляє пресслужба "Метінвесту".

Зокрема, модернізація охоплює 12 нагрівальних колодязів (по чотири в кожній групі), які забезпечують термічну підготовку слябів вагою до 16 тонн перед прокаткою.

"Сьогодні "Запоріжсталь"' працює лише на 75% від власних потужностей, проте програму з технічного обслуговування обладнання та його ремонту ми виконуємо на всі 100%. Йдеться, зокрема, про оновлення нагрівальних колодязів – критично важливого елемента технологічного ланцюга гарячої прокатки", – зазначив виконувач обов'язків гендиректора "Запоріжсталі", Герой України Тарас Шевченко.

Крім того, на підприємстві проведуть модернізацію механічного та енергетичного устаткування, замінять близько 900 тонн металоконструкцій, оновлять гідравліку, системи автоматики та температурних датчиків.

Як зазначається, капітальний ремонт підвищить надійність обладнання, його енергоефективність і знизить ризики незапланованих простоїв.

Планується, що у 2025 році "Запоріжсталь" також виконає масштабні ремонти основних агрегатів теплоелектроцентралі – котлоагрегату №5, турбогенератора №1 та турбокомпресора №7. На ці цілі передбачено близько 75 млн грн інвестицій.

Загалом, незважаючи на складну економічну ситуацію, бюджет капітальних інвестицій підприємства у 2025 році збільшено до 1,1 млрд грн.