Німеччина збереже підтримку Україні на рівні 9 мільярдів євро на рік, – віцеканцлер

Німеччина щорічно виділятиме по 9 мільярдів євро на підтримку України протягом найближчих років.

Про це міністр фінансів країни та віцеканцлер уряду Німеччини Ларс Клінґбайль заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає Інтерфакс-Україна.

"Як міністр фінансів, я наголосив, і це також було погоджено Федеральним урядом, що ми зобов'язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно", – віцеканцлер ФРН.

Клінґбайль також обговорив із міністром фінансів України Сергієм Марченкоv продовження та варіанти підтримки України.

Зокрема, міністри обговорили стан фінансової системи України, бюджетні потреби на 2026 рік та співпрацю з МВФ, уточнили у пресслужбі українського Мінфіну.

"Під час обговорення бюджету на 2026 рік, міністр фінансів України зазначив, що планування все ще відбувається в умовах високої невизначеності. За умови продовження активних бойових дій потреба у підтримці партнерів залишатиметься щонайменше на рівні поточного року", – повідомили у міністерстві.

Водночас у Мінфіні нагадали, що що пряма бюджетна підтримка від Німеччини за час повномасштабної війни сягає 1,6 млрд євро, із яких 1,3 млрд євро – гранти.

Крім того, Німеччина залучена до реалізації інструменту ЄС Ukraine Facility, у межах якого Україна вже отримала 22,6 млрд євро, а також механізму ERA (кошти за рахунок доходів від заморожених активів РФ), за якою ЄС вже спрямував Україні 9 млрд євро.

Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік становить $45 мільярдів, перемовини з партнерами про виділення цих коштів тривають.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідно закрити дефіцит фінансування держбюджету в обсязі близько $40 мільярдів на рік, додатково біля $25 мільярдів потребує вітчизняне оборонне виробництво, тож загалом необхідно закрити $65 млрд.

Перед цим голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що Україна досі не отримала від міжнародних партнерів гарантій фінансування на 2026 рік в обсязі близько $13 мільярдів.

За його словами, у 2026 році Україна потребуватиме $35 млрд зовнішньої фінансової допомоги, проте наразі підтверджено лише $22 млрд із цієї суми. Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2027 рік НБУ оцінює у $30 млрд.