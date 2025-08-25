В Україні почала зменшуватися сума банківських вкладів у гривні. ІНФОГРАФІКА

Загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема й фізичних осіб-підприємців) у банках України станом на 1 серпня цього року склала 1,48 трлн грн, що на 3,9 млрд грн більше за показник попереднього місяця.

Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як зазначається, із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 серпня 2025 року:

вклади у національній валюті – 959,7 млрд грн (-0,2 млрд грн за липень 2025 року) ;

; вклади в іноземній валюті – 522,9 млрд грн (+4,2 млрд грн за липень 2025 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 серпня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,3%. Сума їхніх вкладів склала 167,7 млрд грн.

Розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами:

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи:

Структура вкладів фізичних осіб за строковістю:

У Фонді нагадали, що з 13 квітня 2022 року й на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (серед них ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 серпня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банків.

Як повідомлялося, за підсумками першого півріччя 2025 року банки України отримали 100,06 млрд грн прибутку до оподаткування, що майже дорівнює торішньому результату. Податкові витрати склали 21,99 млрд грн (22%), чистий прибуток – 78,07 млрд грн. Водночас 13 установ завершили півріччя зі збитком – загалом збитковим залишається майже кожен п'ятий банк.

Також стало відомо, що в липні середня ставка за гривневими кредитами для корпоративного сектору підскочила на 1,4 відсоткового пункта – до 16,9% річних, що є найвищим рівнем з квітня 2024 року.