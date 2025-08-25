В Україні почала зменшуватися сума банківських вкладів у гривні. ІНФОГРАФІКА

БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні почала зменшуватися сума банківських вкладів у гривні

Загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема й фізичних осіб-підприємців) у банках України станом на 1 серпня цього року склала 1,48 трлн грн, що на 3,9 млрд грн більше за показник попереднього місяця.

Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

Як зазначається, із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 серпня 2025 року:

  • вклади у національній валюті – 959,7 млрд грн (-0,2 млрд грн за липень 2025 року);
  • вклади в іноземній валюті – 522,9 млрд грн (+4,2 млрд грн за липень 2025 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 серпня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,3%. Сума їхніх вкладів склала 167,7 млрд грн. 

Розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами:

В Україні почала зменшуватися сума банківських вкладів у гривні

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи:

В Україні почала зменшуватися сума банківських вкладів у гривні

Структура вкладів фізичних осіб за строковістю:

В Україні почала зменшуватися сума банківських вкладів у гривні

У Фонді нагадали, що з 13 квітня 2022 року й на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (серед них ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 серпня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банків.

Як повідомлялося, за підсумками першого півріччя 2025 року банки України отримали 100,06 млрд грн прибутку до оподаткування, що майже дорівнює торішньому результату. Податкові витрати склали 21,99 млрд грн (22%), чистий прибуток – 78,07 млрд грн. Водночас 13 установ завершили півріччя зі збитком – загалом збитковим залишається майже кожен п'ятий банк.

Також стало відомо, що в липні середня ставка за гривневими кредитами для корпоративного сектору підскочила на 1,4 відсоткового пункта – до 16,9% річних, що є найвищим рівнем з квітня 2024 року.

банки (7094) вклади (119) гроші (550)
Дивно, що люди не довіряють валюті, курс якої залежить від подачок ЄС і віддають пепевагу валюті самого ЄС.

А ви спитайте, де і у чому тримають "заощадження" ЗЄ та його дефективні менеджери. Будете дуже здивовані.
25.08.2025 17:58 Відповісти
зате у міндічів в опшорах все збільшується.... і ніяк не в гривнях.... ( Тільки розказують про пацріотизм та закони)
25.08.2025 17:58 Відповісти
Що тут дивного? За шість місяців 2025 продукти харчування здорожчали на 37%. До банків менше доносять бо їсти дуже хочеться... А більш розумні відразу знмають зарплату, переводять в євро і під подушку... На додачу, навіщо потрібен банк без таємниці вкладів і з можливістю для купи організацій та чиновників блокувати рахунки без рішення суду?
25.08.2025 18:34 Відповісти
кушоть хочется
25.08.2025 18:42 Відповісти

