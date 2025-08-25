Кількість несплачених штрафів за порушення ПДР зросла за час повномасштабної війни у 2,5 раза. ІНФОГРАФІКА

У Єдиному реєстрі боржників за перше півріччя цього року зафіксовано 375 810 справ через несплату штрафів за порушення правил дорожнього руху – це менше, ніж торік, але при цьому на третину більше, ніж у 2023 році.

Про це пише "Опендатабот".

Порівняно з періодом до початку повномасштабної війни боргів та порушень побільшало в 2,5 раза.

"Від початку повномасштабної війни не тільки побільшало несплачених штрафів, але й змінився гендерний розподіл водіїв – як кількісно, так й відсотково. Частка жінок, заборгувавших вчасно сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, росте рік до року. Якщо за перше півріччя 2021 року на жінок припадало лише 8% проваджень, то цьогоріч це вже 21%", – сказано в повідомленні.

Серед регіонів за порушеннями ПДР лідирує Київ – 12%, або 43 654 провадження. На другому та третьому місцях Дніпропетровщина – 36 879, або 10%, та Одещина 29 502, або 8%.

Загалом в Єдиному реєстрі боржників нараховується 1,8 млн несплачених боргів через порушення правил дорожнього руху. Переважна більшість – 1,7 млн – припадає на чоловіків.





Раніше керівник Національної поліції Іван Вигівський заявив, що патрульні поліцейські не можуть задокументувати використання транспортних засобів із гучними вихлопними системами, щоб притягнути їх до відповідальності за порушення правил дотримання тиші у містах, тому для вирішення цієї проблеми потрібно розширити повноваження поліцейських і дозволити їм перевіряти технічний стан транспортних засобів.

Київрада своїм рішенням ще у червні 2022 року заборонила використання транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямоток" та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача.

Рішенням було передбачено, що поліція в період воєнного стану має вжити невідкладних заходів, спрямованих на виявлення на території Києва випадків руху таких транспортних засобів.

У цьому контексті Вигівський зауважив, що рішення органів місцевої влади не передбачає відповідальності за його порушення.