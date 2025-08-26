БЕБ викрило масштабну схему збуту підроблених товарів Apple. ФОТОрепортаж
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу, що тривалий час продавала підроблені товари під виглядом продукції відомого світового бренду Apple.
Схема полягала в придбані товару в КНР, який далі збували через сайт та Instagram, доставляли по всій Україні поштовим оператором, повідомляє пресслужба БЕБ.
За оцінкою правовласника збитки перевищили 24 млн грн, зазначається у повідомленні.
У межах розслідування справи, у Дніпропетровській області провели 14 обшуків у офісах та помешканнях фігурантів, під час яких вилучили контрафактні годинники, навушники, зарядні пристрої тощо.
"Компетентні спеціалісти компанії дослідили зразки продукції, підтвердили, що вона є контрафактною/фальсифікованою, має низьку якість, маркування та упакування продукції не відповідають стандартам якості", – зазначають у БЕБ.
Наразі трьом особам у справі повідомлено про підозру, суд обрав для них запобіжні заходи у вигляді застави.
