"ПриватБанк" запустив нову програму фінансування інвестиційних проєктів для бізнесу. Які умови?

Державний "ПриватБанк" запустив нову програму кредитування "Легкі інвестиції", розроблену з урахуванням досвіду та потреб мікро, малого бізнесу і підприємців.

Про це повідомив член правління "ПриватБанку" з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв, зазначається на сайті фінустанови.

За його словами, український малий бізнес та підприємці відтепер можуть отримати фінансування для запуску інвестиційних проєктів від "ПриватБанку" за новою програмою на спеціальних умовах.

"На відміну на вже існуючих на ринку програм фінансування інвестиційних потреб, "ПриватБанк" пропонує бізнес клієнтам можливість кредитування купівлі комерційної нерухомості під заставу цієї нерухомості. Ще одним важливим фактором привабливості умов програми є фінансування купівлі основних засобів – обладнання, транспорту та комерційної нерухомості, будівництво або ремонт під заставу іншого майна", – пояснили у пресслужбі банку.

Підприємці, юридичні особи мікро та малого бізнесу (в тому числі агропідприємства) зможуть отримати за програмою фінансування інвестиційних проєктів на суму до 50 млн грн та на строк до 5 років.

"Програма "Легкі інвестиції" також дозволяє отримати фінансування, за умов відповідності вимогам, в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9" та за підтримки програм міжнародних фінансових інституцій", – додали у "ПриватБанку".

Як повідомлялося, у першому півріччі 2025 року державний "ПриватБанк" відкрив 27 оновлених відділень підвищеної доступності в різних куточках України, а також виділив 97,3 млн гривень власних коштів на благодійні та соціальні проєкти.