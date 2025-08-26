АРМА виявило передачу обладнання одного з найбільших машинобудівних заводів України до Росії

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило факти протиправного використання арештованого майна одного з найбільших машинобудівних заводів України – АТ "Дніпроважмаш".

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

За даними слідства, обладнання підприємства передавалося до Росії для використання у військово-промисловому комплексі та інших галузях економіки держави-агресора, що кваліфікується як пособництво державі-агресору (ст.111-2 ККУ).

Відтак, у рамках розпочатого кримінального провадження, що ведеться Службою безпеки України за процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, активи АТ "Дніпроважмаш" були арештовані та ухвалою суду передані в управління АРМА.

Під час виїзного огляду заводу у Дніпрі було зафіксовано, що службові особи продовжують незаконно користуватися арештованим майном підприємства, зокрема й із метою подальшого розкрадання обладнання, устаткування та іншого майна АТ "Дніпроважмаш".

Виявлені протиправні факти зафіксовано працівниками АРМА, інформацію передано до правоохоронних органів для відповідного реагування.

Раніше повідомлялося, що АРМА вимагає через суд стягнути заборгованість на 16 млн грн із управителя російських кораблів.

У червні АРМА провело перевірку арештованих активів, що належать ТОВ "Бетонбуд" та виявило факти незаконного використання заводу, який раніше був пов’язаний зі зрадником Віктором Медведчуком.