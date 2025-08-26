БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 376 5

АРМА виявило передачу обладнання одного з найбільших машинобудівних заводів України до Росії

АРМА виявило передачу обладнання одного з найбільших машинобудівних заводів України до Росії

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило факти протиправного використання арештованого майна одного з найбільших машинобудівних заводів України – АТ "Дніпроважмаш".

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

За даними слідства, обладнання підприємства передавалося до Росії для використання у військово-промисловому комплексі та інших галузях економіки держави-агресора, що кваліфікується як пособництво державі-агресору (ст.111-2 ККУ).

Відтак, у рамках розпочатого кримінального провадження, що ведеться Службою безпеки України за процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, активи АТ "Дніпроважмаш" були арештовані та ухвалою суду передані в управління АРМА.

Під час виїзного огляду заводу у Дніпрі було зафіксовано, що службові особи продовжують незаконно користуватися арештованим майном підприємства, зокрема й із метою подальшого розкрадання обладнання, устаткування та іншого майна АТ "Дніпроважмаш".

Виявлені протиправні факти зафіксовано працівниками АРМА, інформацію передано до правоохоронних органів для відповідного реагування.

Раніше повідомлялося, що АРМА вимагає через суд стягнути заборгованість на 16 млн грн із управителя російських кораблів.

У червні АРМА провело перевірку арештованих активів, що належать ТОВ "Бетонбуд" та виявило факти незаконного використання заводу, який раніше був пов’язаний зі зрадником Віктором Медведчуком.

Автор: 

завод (761) росія (14954) арешт майна (125) АРМА (467)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опа, а хто ж це зробив? Точно наближені особи до президента, бо інші в цій країні мають тільки йому прислужувати і прославляти.
показати весь коментар
26.08.2025 20:06 Відповісти
Клас. Правоохоронні органи передають у цю арму, арма крадіям, крадії знов крадуть, арма знов у правоохоронні, тільки вже розкрадене. Вічний двигун якийсь...
показати весь коментар
26.08.2025 20:10 Відповісти
А як же це так і хто ж це зробив ?
показати весь коментар
26.08.2025 20:31 Відповісти
Майном, "арештованим" «Національним агентством» розпоряджаються слуги монарха: бо Україна вже є не парламентська Республіка, а монархія. Другий рік точно - або більше: коли здійснився повзучий з 2019 конституційний заколот.
показати весь коментар
26.08.2025 20:42 Відповісти
Шкода, СБУ зараз, зайнято фабрикацією справ по слідчим з НАБУ і Шабуніним...
показати весь коментар
26.08.2025 20:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 