Надходження від туристичного збору за рік зросли на 35%. Куди подорожували найбільше?

До місцевих бюджетів України за січень-липень цього року надійшло понад 178 млн грн туристичного збору, що на 35,7%, або 46,9 млн грн, більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. За сім місяців 2024 року сплата збору складала 131,1 млн грн.

Про це свідчать дані Державної податкової служби.

Лідерство у сплаті продовжують тримати:

Київ – 42,5 млн грн,

Львівська – 33,2 млн грн,

Івано-Франківська – 26,1 млн грн,

Закарпатська області –15,3 млн грн.

Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

У Держподатковій нагадали, що туристичний збір не сплачують особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (але не більше одного супроводжуючого) та ветерани війни.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання, і вона становить до 0,5% мінімальної зарплати – для громадян України та до 5% – для іноземців.

Раніше повідомлялося, що в першому півріччі 2025 року до міського бюджету Києва надійшло 34,8 млн грн від сплати туристичного збору, що на майже 65% більше, ніж за аналогічний період 2024 року (22,6 млн грн).