Росіянам сказали готуватися до зростання кількості аварій через зношення комунальних мереж

Темпи оновлення зношених комунальних мереж у Росії вдвічі нижчі, ніж потрібно, і тому найближчими роками в країні продовжить зростати кількість аварій у системі житлово-комунального господарства.

Про це попередив член комітету з будівництва та ЖКГ Держдуми РФ Александр Якубовський, передає The Moscow Times.

"Сьогодні щорічно оновлюється лише близько 1,9-2% комунальних мереж, тоді як для стабілізації ситуації необхідно щонайменше 4%. Без збільшення обсягів робіт аварійність лише зростатиме", – сказав Якубовський.

У 2024 році в Росії уклали 3590 державних контрактів на ремонт систем опалення та гарячого водопостачання загальною вартістю близько 5 млрд руб., проте регіональна статистика свідчить, що аварійність залишається високою.

Так, у Тульській області за опалювальний сезон 2023-2024 років зафіксовано 109 аварій у системах теплопостачання та водопостачання. У Калузькій області сталося 232 подібні інциденти.

У Владімірській області основні проблеми припали на міста Кольчугине та Лакінськ, де довелося ремонтувати 634 тепломережі у рамках підготовки до сезону 2023-2024 років. У Свердловській області за той самий період зареєстровано 1224 аварії у сфері ЖКГ, з них 92 тривали понад добу.

Ситуація залишається напруженою й у великих містах. У житловому комітеті Санкт-Петербурга повідомили, що тільки з початку опалювального сезону 2024-2025 років надійшло 558 скарг на проблеми з опаленням. Взимку 2023-2024 року кількість звернень була на 38% вищою. Нинішнього сезону вже сталося 376 технологічних збоїв.

Член комітету з ЖКГ Торгово-промислової палати Росії Константін Крохін зазначає, що масштаби аварій безпосередньо залежатимуть від погодних умов, і якщо вдарять сильні морози, прориви теплотрас стануть масовими – мережі зношені та не витримують необхідного тиску. Серед ключових факторів, що посилюють, він виділив несвоєчасне реагування на збої та відсутність системного підходу до ремонту.

Згідно з офіційними даними Мінбуду РФ, зношеність комунальної інфраструктури в регіонах Росії коливається від 40% до 80%. Не менше третини мереж потребують термінової заміни.

Раніше повідомлялося, що російська влада готується різко підвищити для населення тарифи на газ, електроенергію та інші комунальні послуги.

На початку жовтня минулого року стало відомо, що уряд Росії разом із рекордним збільшенням військових видатків переглянув прогноз підвищення тарифів на комунальні послуги для населення: цього року вони зростуть вдвічі більше, ніж планувалося раніше.