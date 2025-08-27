Кабмін включив до переліку одразу шість індустріальних парків. Вони зможуть отримати кошти з держбюджету
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про включення до реєстру ще шести індустріальних парків.
Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за результатами засідання уряду, яке відбулося напередодні увечері.
"На 140 га передбачається створення понад 5 тис. робочих місць на майбутніх промислових підприємствах", – написала Свириденко.
Вона нагадала, що індустріальні парки мають право на отримання пільг з держбюджету, у тому числі на співфінансування інфраструктури.
Свириденко уточнила, що торік 15 індустріальних парків отримали 1,2 млрд грн з державного бюджету.
Своєю чергою представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що до переліку внесено такі індустріальні парки:
- "Зборів";
- "Біосенс";
- "Одеса Нова Парк";
- "Любдинець";
- "Стан-Інвест";
- "Інтеграл".
Як повідомлялося, у травні Кабінет Міністрів виключив чотири індустріальних парки із Реєстру індустріальних парків України. Серед них – індустріальні парки відомого підприємця Андрія Ставніцера та засновника групи Dragon Capital Томаша Фіали.
