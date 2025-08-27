Російські окупанти знищили збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині

Учора російський удар по збагачувальній фабриці ДТЕК у Донецькій області зруйнував будівлю та серйозно пошкодив обладнання.

На підприємстві виникла пожежа, але її оперативно загасили, працівники зміни не постраждали, повідомляє пресслужба ДТЕК.

Водночас це була вже не перша масштабна атака на підприємство, що забезпечувало вугіллям теплову генерацію України, зазначають в компанії.

"Це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України. Робота фабрики наразі повністю паралізована", – додали у ДТЕК.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти обстріляли шахту біля Добропілля, є загиблий і поранені.