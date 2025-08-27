Податківці знайшли 3,3 тисячі нелегальних працівників з початку року. Роботодавцям нарахували 25 мільйонів штрафів

За сім місяців 2025 року податковий аудит під час фактичних перевірок виявив майже 2 тис. випадків порушення трудового законодавства – передусім неоформленої зайнятості.

Про це повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

Після втручання інспекторів роботодавці легалізували понад 3,3 тис. працівників, а до міжрегіональних підрозділів Держпраці передано понад 1,2 тис. матеріалів для накладення штрафів, на підставі яких уже винесено санкцій на 25 млн грн. Ще за майже 600 фактами підприємствам винесено попередження, зазначається у повідомленні.

У ДПС нагадують, що вчасне оформлення трудових відносин – обов’язок роботодавця, а ігнорування правил загрожує значними фінансовими й адміністративними наслідками.

