Псевдочеки та мінімум готівки: Податківці викрили мережу пивних магазинів на масштабному ухиленні від податків

Державна податкова служба (ДПС) виявила схему мінімізації податків у мережі з продажу пива під час фактичних перевірок підакцизних торговців у межах ризик-орієнтованого контролю.

Як повідомляє пресслужба ДПС, магазини видавали чеки РРО, які не потрапляли до бази податкової, що свідчить про можливе використання програмного забезпечення для заниження обороту.

Водночас частка готівкових розрахунків у виручці мережі була аномально низькою, помітили податківці.

"За результатами організованих ДПС фактичних перевірок мережі пивних магазинів лише за перших 4 дні на господарських об’єктах додатково офіційно працевлаштовані 312 працівників, збільшено готівкові розрахунки в 11,5 раза", – зазначається у повідомленні.

У ДПС попередили, що за порушення законодавства на платників чекають штрафи та можливе анулювання ліцензій.

Раніше повідомлялось, що ініційоване Володимиром Зеленським рішення РНБО про запровадження мораторію на перевірки бізнесу не забороняє податкові перевірки.