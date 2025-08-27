БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Києві нарахували 428 тисяч офіційно зареєстрованих переселенців. Насправді їх більше

У Києві нарахували 428 тисяч офіційно зареєстрованих переселенців

У Києві офіційно зареєстровано 428 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Про це голова Київської міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

"У столиці нараховується 428 тисяч лише зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. А насправді їх значно більше", – написав Ткаченко.

Читайте також: У Держслужбі зайнятості розповіли, чи може Україна перейти на чотириденний робочий тиждень

Як повідомлялося, за даними Ради ВПО Києва, у столиці зареєстровано 10% від усіх внутрішньо переміщених осіб в Україні, проте працевлаштовані з них лише 27%.

Київ (4769) переселенці (478) ВПО (47) Ткаченко Тимур (12)
Правила форума Рада форумчан

