У Києві нарахували 428 тисяч офіційно зареєстрованих переселенців. Насправді їх більше
У Києві офіційно зареєстровано 428 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
Про це голова Київської міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.
"У столиці нараховується 428 тисяч лише зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. А насправді їх значно більше", – написав Ткаченко.
Як повідомлялося, за даними Ради ВПО Києва, у столиці зареєстровано 10% від усіх внутрішньо переміщених осіб в Україні, проте працевлаштовані з них лише 27%.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль