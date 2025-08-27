У "Дії" з’явилася можливість отримати грант на розвиток закладу дошкільної освіти

У "Дії" з'явилася можливість оформити грант на власну справу та створити простір турботи й розвитку для дітей – від ясел до мінісадка та центру розвитку дитини.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Дії".

Умови отримання гранту наступні:

до 500 тис. грн покривається повністю грантом – власні кошти не потрібні. Скористатися можуть фізособи, які тільки планують відкрити бізнес за КВЕДом 85.10,

від 500 тис. до 1 млн грн фінансуються 70/30, де не менше 30% – власні кошти. Грант доступний тільки для ФОП, які зареєстровані понад 12 місяців.

"Підприємці, які вже мають бізнес у сфері дошкільної освіти чи тільки планують відкрити власну справу, можуть використати 50% гранту на ремонт, матеріали та обладнання. А інші кошти – на розвиток власної справи", – зазначили в "Дії".

Для того, щоб подати заявку на отримання гранту, необхідно:

натиснути"Подати заявку",

зареєструватися або авторизуватися в особистому кабінеті через BankID або "Дія.Підпис",

заповнити онлайн-заявку,

додати бізнес-план за формою – приклад заповненого доступний на порталі "Дія",

підписати електронним підписом та відправити.

Податися на грант для розвитку дошкільної освіти можуть дійсні ФОП, ТОВ або фізичні особи.

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів України вирішив запустити спеціальні умови за програмою "Власна справа" для креативних підприємців. Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і програмного забезпечення, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші.