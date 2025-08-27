У "Дії " з’явилася можливість зареєструвати місце проживання в гуртожитку для студентів

На порталі "Дія" з'явилася можливість онлайн зареєструвати місце проживання в гуртожитку для студентів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Дії".

Для того, щоб змінити своє місце проживання, необхідно:

авторизуватися на порталі "Дія",

обрати в кабінеті Послуги > Зміна місця проживання,

вказати навчальний заклад та гуртожиток,

за потреби додати номер та дату договору про проживання,

підписати заяву "Дія.Підписом" або КЕП і відправити.

"Щойно заяву схвалить уповноважена особа університету, ви отримаєте сповіщення про сплату адмінзбору. Далі система автоматично відправить її органу реєстрації місця проживання. Про статус заяви ви зможете дізнатись у кабінеті на порталі "Дія", – сказано в повідомленні.

Наразі вже 23 навчальних заклади України спростили заселення до гуртожитків із "Дією".

Скористатися сервісом можуть поки що невійськовозобов'язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів збільшив розмір президентських стипендій уже з 1 вересня цього року.

До того президент Володимир Зеленський заявив про необхідність підвищення стипендій для всіх студентів із наступного року, але це рішення ще має опрацювати уряд.