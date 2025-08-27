У "Дії " з’явилася можливість зареєструвати місце проживання в гуртожитку для студентів
На порталі "Дія" з'явилася можливість онлайн зареєструвати місце проживання в гуртожитку для студентів.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Дії".
Для того, щоб змінити своє місце проживання, необхідно:
- авторизуватися на порталі "Дія",
- обрати в кабінеті Послуги > Зміна місця проживання,
- вказати навчальний заклад та гуртожиток,
- за потреби додати номер та дату договору про проживання,
- підписати заяву "Дія.Підписом" або КЕП і відправити.
"Щойно заяву схвалить уповноважена особа університету, ви отримаєте сповіщення про сплату адмінзбору. Далі система автоматично відправить її органу реєстрації місця проживання. Про статус заяви ви зможете дізнатись у кабінеті на порталі "Дія", – сказано в повідомленні.
Наразі вже 23 навчальних заклади України спростили заселення до гуртожитків із "Дією".
Скористатися сервісом можуть поки що невійськовозобов'язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку.
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів збільшив розмір президентських стипендій уже з 1 вересня цього року.
До того президент Володимир Зеленський заявив про необхідність підвищення стипендій для всіх студентів із наступного року, але це рішення ще має опрацювати уряд.
