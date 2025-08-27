ТОП-10 агрокомпаній України за пів року заробили понад 118 мільярдів. Хто в лідерах?. ІНФОГРАФІКА

Реєстрації агрокомпаній України в другому кварталі 2025 року залишилися практично на рівні минулого року (490 проти 496). Водночас реєстрація нових фізичних осіб-підприємців у агросфері зросла на 52% (1,5 тис. проти 934).

Про це йдеться в дослідженні YouControl.Market.

Як зазначається, в січні-березні 2025 року було створено 494 нові компанії. Другий квартал 2025 року приніс 490 нових компаній, майже стільки ж, скільки і роком раніше (496) – тобто кількість реєстрацій стабілізувалася на рівні 500 компаній щоквартально.

Окрім цього, динаміка навіть всередині півріччя була рівною: різниця між першим та другим кварталами 2025 становила менше 1% (на 4 компанії менше у квітні-червні, ніж у січні-березні). На думку дослідників, така стабільність свідчить, що підприємці, ймовірно, оцінюють ситуацію в галузі як передбачувану.

Натомість у припиненні компаній окреслилась інша тенденція. Кількість припинень компаній зросла на 45% проти попереднього кварталу й на 58% – у річному вимірі. Попри таке збільшення, мова йде про десятки фірм на квартал, тобто про незначний відсоток від загальної кількості діючих компаній.

Більш мінливою виявилася ситуація з фізичними особами‑підприємцями. У першому кварталі 2025 року зареєстровано 1 тис. нових агро‑ФОП, у другому – 1,4 тис., що на 52% більше, ніж у квітні-червні 2024 року.

Щодо припинень, то в першому кварталі 2025 року їх було 1,9 тис., а вже в другому кварталі 2025 тренд розвернувся: припинень стало 901 випадок, що на 18% нижче, ніж було у весняні місяці 2024 року.

Загалом, у першому півріччі 2025 року в агросекторі зареєстровано 984 нові компанії та 2452 нових ФОПів, тоді як припинено 115 компаній і 2755 ФОПів.

Де зареєстровано найбільше агробізнесів

Станом на кінець другого кварталу 2025 року в Україні зареєстровано 82,9 тис. сільськогосподарських компаній. Безумовний лідер – місто Київ: у столиці зареєстровано 11,9 тис. агрокомпаній (14,3% від загальної кількості).

Друге місце посідає Миколаївська область – 6,8 тис. компаній. Далі за кількістю агрокомпаній йдуть Одеська область (5,9 тис.) та Дніпропетровщина (5,6 тис.). Київська область замикає п'ятірку лідерів (5,1 тис. компаній).

Найнижчі показники – у Чернівецькій (974 компаній) та Закарпатській (942 компанії) областях. Ці області мають переважно горбистий ландшафт, менш придатний для великого агровиробництва, а місцеве сільське господарство здебільшого представлено дрібними господарствами (виноградарство, садівництво, тваринництво), які, ймовірно, не оформлюються як компанії.

Сегмент індивідуальних підприємців у агросфері має свою регіональну специфіку, яка частково відрізняється від розподілу компаній. Загалом по Україні зараз налічується 116,1 тис. аграрних бізнесів.

Першість утримує Вінниччина – 9,5 тис. фермерів-ФОП (близько 8,2% від усіх). Дніпропетровська область майже не відстає: 9,2 тис. ФОП (8%). Далі йдуть крупні сільгоспрегіони сходу та півдня: Харківська область – 6,9 тис., Одеська – 6,6 тис., Запорізька – 6,4 тис.

Для порівняння, у столиці – Києві – лише 3 341 агро-ФОП (менше 3%): міська економіка далека від сільського господарства, центр ваги дрібного агробізнесу зміщений у регіони.

Скільки заробили

У першому півріччі 2025 року десять найбільших компаній галузі сукупно отримали 118,1 млрд грн виручки.

До топ-10 юридичних осіб агробізнесу України входять насамперед експортери зерна та олійних культур, а також виробники м'яса птиці – сегменти, де український агробізнес традиційно сильний на ринку.

Лідером є ТОВ "Вінницька птахофабрика" – флагманський актив агрохолдингу МХП ("Миронівський Хлібопродукт"). За шість місяців 2025 року ця компанія заробила 26,8 млрд грн, що на 17,7% більше, ніж у найближчого конкурента. За пів року компанія вже досягла 54% від торішнього доходу (2024 рік – 49,7 млрд грн).

На другому місці ТОВ "Фірма Ерідон" – один із дистриб'юторів насіння, добрив та засобів захисту рослин. Уже за перше півріччя 2025 року компанія заробила 22,8 млрд грн, що становить 75,3% від її результату 2024 року (30,2 млрд грн).

Третю позицію посідає ПрАТ "Миронівська птахофабрика" з виручкою 12,8 млрд грн – інша ключова компанія холдингу МХП, розташована у Черкаській області. Це трохи більше ніж половина від її доходу 2024 року (25 млрд грн).

Інші місця в десятці займають переважно міжнародні зернотрейдери та їхні українські підрозділи.

Раніше повідомлялося, що обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-липні 2025 року впав на 18,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.