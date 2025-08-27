Кабмін повторно схвалив законопроєкт про податок на доходи від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

"Ухвалення цього законопроєкту є важливим кроком до гармонізації податкового законодавства з європейськими нормами та виконання Україною зобов’язань кандидата на членство в Європейському Союзі та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Документ розроблено для виконання міжнародних зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом, а також на виконання Директиви Ради ЄС 2021/514 (DAC7) і модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ", – сказано в повідомленні.

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, попередній законопроєкт відкликали, оскільки склад українського уряду змінився.

"По факту єдина зміна від попередньої редакції це ось новий пункт: "Дохід від продажу товарів через платформи, якщо він не перевищує за рік 12 прожиткових мінімумів (в умовах 2025 року – 36 336 грн), не є оподатковуваним доходом", – пояснив Железняк.

Все інше в законопроєкті залишилося без змін.

Які умови

У Мінфіні зауважили, що інформація про доходи користувачів цифрових платформ, податкових резидентів України, буде надходити до Державної податкової служби як від операторів платформ так і від іноземних податкових органів.

Платникам, доходи яких підпадають під нові умови, здебільшого не потрібно буде подавати окремі декларації, податковим агентом виступатиме оператор цифрової платформи.

Стосовно оподаткування, то для доходів фізичних осіб – підзвітних продавців застосовуватиметься ставка ПДФО до 5%, якщо:

відкрито окремий банківський рахунок для надходжень з платформ і розрахунки проведено через нього;

такі особи не є самозайнятими, не мають найманих працівників;

річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (приблизно 6,7 млн грн станом на 1 січня 2025 року);

відсутня торгівля підакцизними товарами.

Загальна ставка ПДФО залишається 18% для всіх, хто не відповідає вказаним умовам (наприклад, має найманих працівників, не відкрив окремий рахунок, є самозайнятою особою).

Якщо протягом року здійснено не більше трьох продажів через платформу на суму до 2 тис. євро, допускається використання наявного поточного рахунку, відкритого для власних потреб.

Дохід від продажу товарів через платформи, якщо він не перевищує за рік 12 прожиткових мінімумів (в умовах 2025 року - 36 336 грн), не є оподатковуваним доходом.

Це означає, що одноразові невеликі продажі побутових речей українців залишаться поза податковим тягарем.

Нагадаємо, вперше Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи" 29 квітня цього року.

Що відомо про оподаткування продажу товарів через інтернет

Тим часом, Державна податкова служба України перевіряє суб'єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів за допомогою інтернет-платформи "OLX", надають послуги таксі тощо, нараховуючи їм податкові зобов'язання з отриманих доходів.

До березня такі перевірки мали скоріше точковий характер. Однак з 1 березня поточного року податківці почали отримувати із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:

громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;

фізичних осіб – підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.

Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки.