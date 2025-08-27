Прибуток Нацбанку за рік скоротився в 2,4 раза. У чому причина?

Консолідований фінансовий результат Національного банку України за січень-червень 2025 року склав 51,2 млрд грн, що у 2,4 раза менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це йдеться в звітності НБУ, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, другий квартал цього року Нацбанк завершив з фінрезультатом 36,4 млрд грн, що на 43,6% менше фінрезультату другого кварталу минулого року.

Таке зменшення прибутку пояснюється падінням результату від операцій із фінансовими активами та зобов'язаннями в іноземній валюті та монетарному золоті: у першому півріччі цього року вони склали 17,1 млрд грн проти 95,7 млрд грн за перше півріччя минулого року, у тому числі в другому кварталі – 21 млрд грн проти 49,7 млрд грн.

"Найбільший вплив на суму прибутку мали результати від операцій із фінансовими інструментами у розмірі 25,6 млрд грн, що складаються з визнаних процентних доходів за цінними паперами нерезидентів та зміни справедливої вартості фінансових інструментів та офіційного валютного курсу", – сказано в звітності НБУ.

Водночас Нацбанки наголосив, що консолідований прибуток, відображений у фінансовій звітності Національного банку, – це не частина прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету, яка буде визначена за підсумками всього 2025 року та оприлюднена навесні 2026 року.

У квітні й травні 2025 року Нацбанк перерахував до держбюджету за підсумками 2024 року 84,2 млрд грн.

НБУ також повідомив, що за підсумками півріччя обсяг його активів збільшився на 3% – до 2,79 трлн грн.

Основні зміни були зумовлені змінами в активах, номінованих в іноземній валюті, а саме: збільшенням обсягу авуарів у спеціальних правах запозичення на 54% – до 71,8 млрд грн, а також збільшенням коштів та депозитів в іноземній валюті та банківських металах на 10% – до 534 млрд грн.

Обсяг міжнародних резервів, якими Нацбанк управляв згідно зі своїм мандатом, на кінець першого півріччя 2025 року збільшився на 3% – до $45,1 млрд.

Зобов’язання Національного банку станом на кінець першого півріччя 2025 року становили 2,17 трлн грн, що на 1,8% більше за показник на початок року.

Обсяг коштів державних та інших установ збільшився на 35% – до 375,2 млрд грн. При цьому обсяги зобов’язань за кредитами, отриманими від Міжнародного валютного фонду, зменшилися на 34% – до 34,8 млрд грн.

На середину цього року гривневі кошти бюджетів та бюджетних установ на рахунках НБУ складали 50,5 млрд грн (101,4 млрд грн на початок року), валютні – 320,9 млрд грн (171,9 млрд грн).

Нацбанк у першому півріччі цього року зменшив витрати за депозитними сертифікатами на 7,6% – до 39,9 млрд грн, хоча в другому кварталі вони зросли на 6,6% – до 21,7 млрд грн.

"Збільшення розміру власного капіталу Національного банку у першому півріччі 2025 року на 9% – з 567 млрд грн до 619 млрд грн – відбулося переважно за рахунок накопичення прибутку поточного року", – зауважили в Нацбанку.

Остаточний обсяг частини прибутку до розподілу Національного банку, що підлягатиме перерахуванню Національним банком до державного бюджету у 2026 році, залежатиме від фактичних макроекономічних показників у 2025 році та визначатиметься після підтвердження зовнішнім аудитом і затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності НБУ за 2025 рік.

Витрати на утримання персоналу в першому півріччі цього року зросли на 28,8% – до 2,28 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2025 року становили $43,03 млрд, зменшившись у липні на 4,5%.

Міжнародні резерви України станом на 1 липня цього року становили $45,07 млрд. У червні вони зросли на 1,2%, або на $0,53 млрд.