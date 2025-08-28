БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Е-декларації держслужбовців
1 865 11

Топменеджером "Нафтогазу" призначили крипватолютного мільйонера, який все життя працював у прокуратурі

криптовалюта

Директором з безпеки Групи "Нафтогаз" призначили Віталія Бровка, який останні 10 років працював прокурором.

До останнього часу він був начальником одного з департаментів Офісу генпрокурора, повідомляє ЕП із посиланням на джерела в уряді та компанії.

У декларації Бровка вказані значні критовалютні активи. ЗМІ неодноразово називали його "рекордсменом за обсягом криптодоларів" серед держпосадовців. Через це його декларацію перевіряло НАЗК, але не змогло підтвердити порушення через неможливість встановити достатньо доказів.

Зокрема, новий директор з безпеки групи "Нафтогаз" вказав, що тримає на платформі Binance криптовалюту USDT на суму понад 35 млн грн.

Крім цього в портфелі Бровка та його родини зазначені такі криптоактиви: Ripple (XRP), Toncoin, Ethereum, Zcash, Ethereum Classic, Monero, Dash, Lunc та інші. Загальна вартість задекларованої криптовалюти на кінець квітня поточного року перевищувала 44 млн гривень.

При цьому подина Бровка проживає в орендованій квартирі в Києві площею 183,2 м², яка належить Ніні Піскуновій з Дніпра, де колишній прокурор мешкав раніше.

Читайте також: Українські чиновники і посадовці задекларували криптовалюти майже на 800 мільйонів. За роки великої війни сума зросла вдвічі

Він та дружина користуються трьома автомобілями: Toyota RAV4 (2022 рік випуску, 2,3 млн гривень), Lexus RX450 (2020 р.в., 2,6 млн гривень) та Ford Expedition (2018 р.в., 1,64 млн гривень). Лише остання автівка перебуває у власності Бровка, решта – належать дружині або оформлена на тещу.

Серед доходів Бровко задекларував зарплату в 1,56 млн гривень, отриману в Офісі генпрокурора. Його дружина, Тетяна Бровко, отримала 8,22 млн гривень від зайняття підприємницькою діяльності та 2,46 млн гривень від продажу криптовалюти. Значні кошти її ФОП почав отримувати після початку роботи Бровка о Офісі генпрокурора.

На банківських рахунках він та дружина тримають 2,68 млн гривень, $40,52 тис. та 73,75 тисяч євро. Найбільша сума в 65,3 тисяч євро, зберігається у словацькому Tatra Bank.

Автор: 

призначення (1168) Нафтогаз (3351) криптовалюта (658) НАЗК (520) Офіс Генпрокурора (473)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
А інвалідність?!
показати весь коментар
28.08.2025 10:36 Відповісти
+2
ну нормальний чоловік, деверсифікує активи, дружина заробляє, теща теж. Все як у людей.
показати весь коментар
28.08.2025 11:10 Відповісти
+2
Портновські, на посадах прокурорських, рулюють з «доброчесністю»!!!???
Усьо ж, за Регламентом КМУ??
показати весь коментар
28.08.2025 11:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А інвалідність?!
показати весь коментар
28.08.2025 10:36 Відповісти
а її не треба декларувати
показати весь коментар
28.08.2025 11:07 Відповісти
Достатньо наклейки на рав4
показати весь коментар
28.08.2025 12:40 Відповісти
ну нормальний чоловік, деверсифікує активи, дружина заробляє, теща теж. Все як у людей.
показати весь коментар
28.08.2025 11:10 Відповісти
Портновські, на посадах прокурорських, рулюють з «доброчесністю»!!!???
Усьо ж, за Регламентом КМУ??
показати весь коментар
28.08.2025 11:30 Відповісти
Поставили лисицю курник сторожувати...

А кому що не подобається? Що сказав бубочка про кінець? Єпохи його бідності і особ, прибліжонним до його тіла? Так бубочка і виконує свої обіцянки.
показати весь коментар
28.08.2025 12:10 Відповісти
потужність боневтіка янелоха лізе вже з усіх трусів...
показати весь коментар
28.08.2025 12:36 Відповісти
Потужно! Незламно! Квартально!
Мчимо до Перемоги!
показати весь коментар
28.08.2025 12:41 Відповісти
ну купив пацан посаду в ОП, шо тут такого? Чи ви не з зелебобії, що дивуєтесь?
показати весь коментар
28.08.2025 14:47 Відповісти
Гдэ взял, гдэ взял...падарыли!!! Зе-чмо та єлдак будуть раді щоб їх запхнули у мусорний контейнер!!!
показати весь коментар
28.08.2025 14:54 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 