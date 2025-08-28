Топменеджером "Нафтогазу" призначили крипватолютного мільйонера, який все життя працював у прокуратурі

Директором з безпеки Групи "Нафтогаз" призначили Віталія Бровка, який останні 10 років працював прокурором.



До останнього часу він був начальником одного з департаментів Офісу генпрокурора, повідомляє ЕП із посиланням на джерела в уряді та компанії.

У декларації Бровка вказані значні критовалютні активи. ЗМІ неодноразово називали його "рекордсменом за обсягом криптодоларів" серед держпосадовців. Через це його декларацію перевіряло НАЗК, але не змогло підтвердити порушення через неможливість встановити достатньо доказів.

Зокрема, новий директор з безпеки групи "Нафтогаз" вказав, що тримає на платформі Binance криптовалюту USDT на суму понад 35 млн грн.

Крім цього в портфелі Бровка та його родини зазначені такі криптоактиви: Ripple (XRP), Toncoin, Ethereum, Zcash, Ethereum Classic, Monero, Dash, Lunc та інші. Загальна вартість задекларованої криптовалюти на кінець квітня поточного року перевищувала 44 млн гривень.

При цьому подина Бровка проживає в орендованій квартирі в Києві площею 183,2 м², яка належить Ніні Піскуновій з Дніпра, де колишній прокурор мешкав раніше.

Він та дружина користуються трьома автомобілями: Toyota RAV4 (2022 рік випуску, 2,3 млн гривень), Lexus RX450 (2020 р.в., 2,6 млн гривень) та Ford Expedition (2018 р.в., 1,64 млн гривень). Лише остання автівка перебуває у власності Бровка, решта – належать дружині або оформлена на тещу.

Серед доходів Бровко задекларував зарплату в 1,56 млн гривень, отриману в Офісі генпрокурора. Його дружина, Тетяна Бровко, отримала 8,22 млн гривень від зайняття підприємницькою діяльності та 2,46 млн гривень від продажу криптовалюти. Значні кошти її ФОП почав отримувати після початку роботи Бровка о Офісі генпрокурора.

На банківських рахунках він та дружина тримають 2,68 млн гривень, $40,52 тис. та 73,75 тисяч євро. Найбільша сума в 65,3 тисяч євро, зберігається у словацькому Tatra Bank.