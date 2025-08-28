"Метінвест" Ахметова став найбільшим приватним роботодавцем для ветеранів
Група "Метінвест", що входить до складу SCM Ріната Ахметова, є найбільшим приватним роботодавцем для ветеранів війни в Україні.
За десятиліття війни понад 11 тисяч працівників компанії пройшли через лави ЗСУ, пише Liga.net.
Наразі компанія створила комплексну систему підтримки захисників, яка охоплює як своїх працівників, так і військовослужбовців з інших сфер.
Зокрема, у "Метінвесті" діють ветеранські спільноти, програми професійної адаптації, психологічної допомоги, а також юридичної підтримки. Крім того, захисники можуть безкоштовно пройти навчання або підвищити кваліфікацію у технічному університеті компанії – "Метінвест Політехніці".
Загалом "Метінвест" залишається одним із найбільших роботодавців в Україні серед промислових компаній.
До початку повномасштабного вторгнення підприємства групи забезпечували роботою понад 100 тисяч осіб. Попри втрату активів на тимчасово окупованих територіях, компанія продовжує операційну діяльність на підприємствах у Кривому Розі, Кам’янському та Запоріжжі.
Як повідомлялося, "Метінвест" також є одним з найбільших приватних інвесторів в освіту в Україні: компанія відкриває навчальні центри з глобальними технологічними гравцями, фінансує ПТУ в Україні та інвестувала більше півмільярда гривень у відкриття гірничо-металургійного вишу.
мало хто вже пригадає риторику цього покидька у 2014 році
у "мудрогонаріда" коротка пам'ять, нажаль...