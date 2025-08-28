Нелегальний ринок сигарет може зашкодити міжнародній допомозі та євроінтеграції України, – журналіст

Про втрати держбюджету України через виробництво та збут нелегальних сигарет почали писати європейські ЗМІ.

Одразу кілька публікацій, присвячених українському нелегальному тютюновому ринку, опублікували польські медіа, звернув увагу журналіст Євген Плінський, який відстежує боротьбу з тіньовим ринком сигарет в Україні.

"Схоже, що поляки вирішили не обмежуватися політичними та історичними ударами по Україні й почали бити в не менш болючі для нас економічні місця. І відповісти на ці удари нам поки що нічим. На жаль", – зазначає Плінський.

Зокрема, видання Angora звертає увагу, що український бюджет втрачає кошти, які мали б підтримати ЗСУ у війні з Росією. Водночас Польща постачає Україні зброю та військову техніку, тому ця проблема має хвилювати і польських громадян.

"Поляки цілком справедливо акцентують увагу на мільярдних втратах бюджету України через нелегальний тютюновий ринок, який фактично покривають їхні ж платники податків", – зауважує журналіст.

У якості складових тіньового ринку тютюну в Україні польські видання наводять роботу Львівської та Тернопільської тютюнових фабрик, а також схему фіктивного експорту, за якою призначені нібито для продажу у Сирії або для невизнаного Північного Кіпру сигарети насправді продаються без сплати податків в Україні або ж контрабандою переправляються до ЄС.

"Ці статті – перші ластівки гучних претензій європейських партнерів до наших внутрішніх процесів. І це саме тоді, коли ми просимо відкрити для України перший кластер у перемовинах про вступ до ЄС. З таким "багажем" ми його навряд чи пройдемо", – додає Плінський.

Скільки втрачає держбюджет від нелегального ринку сигарет?

Як повідомлялося, за даними останнього дослідження "Kantar Україна", у квітні цього року частка тіньового ринку тютюну зросла до 16,2% від загального обсягу, втрати держбюджету внаслідок цього прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн на рік.

При цьому вагому частку "тіньового ринку" займає нелегальна продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні.

За даними дослідження, понад половину такої продукції, за написом на упаковці, вироблено Винниківською тютюновою фабрикою. Сompliment (47%) та Lifa (5%) – основні торгові марки цієї категорії. Ця ж фабрика виробляє сигарети під маркою Marvel.

Решта 43% нелегальної продукції складають торгові марки виробника "Маршалл Файнест Тобакко", серед найпоширеніших – Marshall (26%), Urta (9%), Brut (3%).