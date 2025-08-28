БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гривня зміцнилася щодо долара, але знизилась щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на п’ятницю

Офіційний курс долара і євро НБУ на 29 серпня

Гривня зміцнилася щодо долара США, але знизилася щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 29 cерпня, на рівні 41,2602 грн/$, порівняно із 41,3222 грн/$ у четвер. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 25 копійок після зміцнення напередодні  до 48,1341 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

Читайте також: Кабмін заклав у свій прогноз девальвацію гривні, – бюджетна декларація

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

з гривнею нічого не відбулося - гривня не продається на міжнародному валютному ринку. Цінність гривні вимірюється лише сукупністю товарів та послуг, які за неї можна придбати в Україні.
28.08.2025 16:38 Відповісти
Тобто, відносно євро, долар летить в пи**у швидше ніж гривня? Досягнення, ящетаю, да!
28.08.2025 17:41 Відповісти

