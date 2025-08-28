Продажі Tesla в Європі в липні впали на 40% на тлі зростання китайського BYD на 225%

Загальна кількість реєстрацій нових автомобілів американської Tesla в Європі в липні склала 8 837, що на 40% менше, ніж у попередньому році. При цьому китайська BYD зафіксувала 13 503 нові реєстрації в липні, що на 225% більше, ніж торік.

Про це пише CNBC із посиланням на дані Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).

Як зазначається, це сьомий місяць поспіль зниження продажів Tesla, тоді як китайський конкурент BYD зафіксував щомісячний сплеск.

Дані ACEA свідчать, що падіння продажів Tesla відбулося навіть попри зростання загальних продажів акумуляторних електромобілів у Європі.

Tesla стикається з низкою проблем у Європі, включно з жорсткою конкуренцією та репутаційною шкодою бренду через риторику власника компанії Ілона Маска та його стосунки з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Одна з проблем Tesla полягає в тому, що вона не оновила свій модельний ряд автомобілів. Цього року компанія заявила, що працює над більш доступним електромобілем, "серійне виробництво" якого заплановано на другу половину 2025 року, і інвестори сподіваються, що це пожвавить продажі.

При цьому американський автовиробник протистоїть китайським гравцям, які агресивно запускають моделі та нарощують своє просування в Європу. BYD очолила цю тенденцію, відкриваючи автосалони по всьому континенту та випускаючи свої автомобілі за конкурентними цінами протягом останніх двох років.

Китайські бренди досягли рекордної частки ринку понад 5% у першій половині року, що є рекордно високим показником, згідно з даними JATO Dynamics, опублікованими минулого місяця.

Нагадаємо, акції американської компанії Tesla впали майже на 8% 7 липня, після того, як плани генерального директора Ілона Маска створити нову політичну партію в США вчергове викликали занепокоєння щодо його відданості майбутньому компанії, яка бореться зі зниженням продажів.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.