Пенсії для 4 тисяч суддів коштують країні стільки ж, як для 120 тисяч вчителів і медиків, – Гетманцев

Українська пенсійна система потребує змін, передусім через перегляд пенсійних виплат для окремих категорій пенсіонерів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Якщо на 4 тисячі суддів ми витрачаємо на місяць на пенсії 440 мільйонів гривень, то таку ж саме суму ми витрачаємо аж на 120 тисяч пенсіонерів освітян і медиків. Якщо звичайна людина для того, аби вийти на пенсію, повинна досягти трудового стажу у 32 роки, то суддям треба лише 20 років на посаді, а прокурорам – 15 років", – написав Гетманцев.

Він нагадав, що для прокурорів та суддів передбачені особливі умови виходу на пенсію – вони можуть її оформити у 46 та 55 років відповідно. До того ж пенсійні виплати для цих категорій значно вищі.

"Якщо звичайна людина отримує пенсію в середньому у 30% від свого заробітку, а зараз навіть і менше цього, то прокурор чи суддя отримує 50-70% від своєї заробітної плати.До того ж, якщо пенсії звичайних громадян просто індексуються за формулою, яка також потребує вдосконалення, то спеціальні пенсії перераховуються у зв'язку зі збільшенням грошового утримання тих чи інших посадових осіб", – зауважив Гетманцев.

Читайте також: Середня пенсія в Україні збільшилася до $153 на місяць, але зростання не покриває інфляцію, – ПФУ. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, у Мінісоцполітики раніше озвучували плани змінити правила призначення солідарної пенсії та запровадити накопичувальний рівень пенсійної системи.

Нагадаємо, за оцінками Мінсоцполітики, держава витрачає на виплату спецпенсій близько 120 мільярдів гривень на рік. За даними міністерства, в Україні майже 160 000 людей отримають спецпенсії, з них майже 77 000 – це працівники силових органів та правоохоронці.

+17
Це мова тільки про суддів , але є плокулоли ,мери, всякі держслужбовці . Як це бідна Україна витримує .
29.08.2025 09:59 Відповісти
+13
значить судді і помирати повинні раніше
29.08.2025 10:07 Відповісти
+13
Суддівські пенсії то лише «чайові» до їхніх хабарів. А толку від тих суддів не було і немає. Гівнянцев уже включається в передвиборний популізм?
29.08.2025 10:09 Відповісти
"Я ваш вирок" все робить, що обіцяв 73%-ому лохторату !
Це мова тільки про суддів , але є плокулоли ,мери, всякі держслужбовці . Як це бідна Україна витримує .
Тобто треба відмінити пенсії для медиків і вчителів?)
вчителі одержують обіцяні Сонцесяйним 4000 доларів зарплати, можуть і накопичувати на пенсію
В мене дружина змінює місце роботи, бо вже не знаємо, що з цими грошами робити. Нехай інші "зароблять")
Принцип вірний,тільки вони в цю яму попадуть значно пізніше,бо мають величезні кошти на задоволення своїх всіх фізіологічних потреб з лихвою,ще і внукам дістанеться.А при зарплаті 12 чи 15 тисяч далеко не протягнеш.
значить судді і помирати повинні раніше
29.08.2025 10:07 Відповісти
Отака тут реформа судочинства.
..теперь я точно знаю, что выборы скоро..
Суддівські пенсії то лише «чайові» до їхніх хабарів. А толку від тих суддів не було і немає. Гівнянцев уже включається в передвиборний популізм?
Вам,******,за це вже кілька років кажуть!Нарешті побачили,за скількі років щось будете робити?
це просто слова, за якими нічого нема
Згоден.
Найкращий вихід, щоб судді і прокурори не доживали до пенсії.
А толку з того, їхні діти будуть отримувати. Якщо не установити що здох Максим і пенсія з ним
Це знущання над пенсіонерами-різниця в 150 разів між мінімальною пенсією і спецпенсіями, чого немає ніде в світі,в Європі різниця 4-7 разів, давно пора припинити це беззаконня.
Такого нема не в одної країни світу.
Гетьманцев, разом із стефанчуками+зеленським, не роблячи нічого щоб випровати ОЧЕВИДНУ брехню та злочин, від прокурорсько-суддівських-адвокатських осіб на посадах, (з МСЕКОМ), у такий спосіб СПОНУКАЮТЬ Українців, щоб вони власноруч, провели суддівську реформу з очищення цього лайна із суспільства! Суд Українців, буде набагато дієвий і короткий, не довше 3-5 метрів міцної вірьовки!
Ось і буде, дієвий результат РЕФОРМИ судів в Україні !?!?
А стефанчуки+зеленський, ну дуже зайняті, спасінням міндіча, шурми, чернишова, та ще сотень нуворишів на Крові, з млрд дол за кордоном!
Два роки тому бачив, як хтось пробував провести таку реформу. Вітер грав вогонь від палаючої трави в бік небідних маєтків, але пожежники перешкоджали цій реформі.
У козаків на палю садили
Різниця має бути між мінімальною та максимальний пенсією 8 раз. А неяк не в 60 і не 70 разів.
Які 8? В 3-4 рази і хватить, во, з головою.
Все простіше - ніяка зарплата бюджетника під час війни не може бути більшою за платню військовому , а з неї обраховувати і пенсію .
Висновок очевидний. Освітянам і медикам потрібно зменшити пенсію, щоб суддям вистачало.
Люди які нічого не виробляють і живуть за гроші платників податків це - Паразити
Ти не прав вони живуть за хабар, в все остальное це епохи їх дітям на морозиво, причому на цілий день
Дуже "мудра" думка ((( Лікарі - паразити , учителі -паразити , пожежники- паразити , ба , навіть той хто твоє сміття вивозить та лайно твоє викачує - паразит , він же "нічого не виробляє " (( ТИ і військових сюди зараховуєш ??????
Ти з якого часу часу у верхівці влади? І хто аж тепер тобі святою водою очі промили. Реформа назріла давно. Надіюсь після реформи, пенсія у суддів збільшиться.
Ти ще про зарплати забув, склірозник. Накуй.
Утримання фракції зеідіотів у ВР обійшлося Україні у втрату п'ятої частини території і сотні тисяч жертв . Краще б ми платили пенсію нормальним суддям , які у конституційному суді не чудили з Конституцією України , може не мали б того що сьогодні маємо . В тому числі і Гетьманцев менше тоді б гавкав.
ТаТиШо? Бідненький гетманцев шість років нічого не знав, і ось, нарешті, дізнався та виразив занепокоєння.
Потрібно всім установити однакову пенсію, в кого є трудовий стаж. Інакше країна не витяне ці всі пенсії, мільйонні зарплати в держсекторі.
Діти 120 тисяч українців мають платити податки на пенсію для 4 тисяч суддів, бо рідні батьки в середньому навіть не доживають до виходу на пенсію...
Іспанський сором.
Тільки слова ,а де рішення,як це виправити ?
Доки пан Президент як голова держави , який керує всіма депутатами, міністрами, офісом, думає знущатися над народом платити символічні пенсії ,а хапугам хабарника платити космічні пенсії, більші за європейські. Це і є кінець епохи бідності.
У роботяги пенсія 6 тисяч, у судді 100 тисяч, середня - 53 тисячі. Ніби непогано.
А що не так? Все згідно конституції і законодавства. Відміняйте кучу прав і заодно оце дебільне пожиттєве утримання. Ха ха ха.
Хто вірить що ця влада відмінить собі всі ці захмарні пернсії, пожиттєве утримання, пільги і тд. той ідіот! Але вихід є! Ногами вперед ЗЕскотву
гетьманцев то є ГНИДА, яка усі ці пенсії виплачувала 6 років, а тепер почувши сморід виборів почала брехати про соціальну справедливість.

НЕНАВИДЖУ "служко зєльоную" наволоч.
Знвчить вчителям уріжуть
В 2024 р. в Україні майже 160 000 людей отримають спецпенсії, з них майже 77 000 - це працівники силових органів та правоохоронці.Держава витрачає на спецпенсії 120 мільярдів на рік, половина отримувачів - силовики Джерело: https://censor.net/n3518853
Спецпенсіонери через суди відсудили у Пенсійного фонду України ще 35 млрд грн підвищених пенсій.
