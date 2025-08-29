Пенсії для 4 тисяч суддів коштують країні стільки ж, як для 120 тисяч вчителів і медиків, – Гетманцев

Українська пенсійна система потребує змін, передусім через перегляд пенсійних виплат для окремих категорій пенсіонерів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Якщо на 4 тисячі суддів ми витрачаємо на місяць на пенсії 440 мільйонів гривень, то таку ж саме суму ми витрачаємо аж на 120 тисяч пенсіонерів освітян і медиків. Якщо звичайна людина для того, аби вийти на пенсію, повинна досягти трудового стажу у 32 роки, то суддям треба лише 20 років на посаді, а прокурорам – 15 років", – написав Гетманцев.

Він нагадав, що для прокурорів та суддів передбачені особливі умови виходу на пенсію – вони можуть її оформити у 46 та 55 років відповідно. До того ж пенсійні виплати для цих категорій значно вищі.

"Якщо звичайна людина отримує пенсію в середньому у 30% від свого заробітку, а зараз навіть і менше цього, то прокурор чи суддя отримує 50-70% від своєї заробітної плати.До того ж, якщо пенсії звичайних громадян просто індексуються за формулою, яка також потребує вдосконалення, то спеціальні пенсії перераховуються у зв'язку зі збільшенням грошового утримання тих чи інших посадових осіб", – зауважив Гетманцев.

Як повідомлялося, у Мінісоцполітики раніше озвучували плани змінити правила призначення солідарної пенсії та запровадити накопичувальний рівень пенсійної системи.

Нагадаємо, за оцінками Мінсоцполітики, держава витрачає на виплату спецпенсій близько 120 мільярдів гривень на рік. За даними міністерства, в Україні майже 160 000 людей отримають спецпенсії, з них майже 77 000 – це працівники силових органів та правоохоронці.