За перший квартал 2025 року на військові потреби припало 50,1% доходів федерального бюджету РФ, на кінець другого кварталу – 48,2%.

Про це повідомив науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге, повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що воєнне навантаження на російський бюджет стрімко зростає починаючи з 2022 року, коли відповідна частка становила всього 24,4%, у 2023-му – 32,05%, у 2024-му – 39,05% (попередній пік – 45,4% був зафіксований у першому кварталі 2023-го).

Якщо враховувати обсяг дефіциту бюджету, то в такому разі частка оборонних видатків у загальних витратах значно нижча – за пів року Мінфін РФ зібрав 17,58 трлн руб, а витратив 21,28 трлн руб. Із цієї суми на війну припало 39,9% (у першому кварталі – 41,2%), що є рекордом новітньої історії, показники вищі навіть за рівні кінця СРСР (1990 рік – 29,4%).

За перше півріччя оборонні іидвтуи становили 8,48 трлн руб, що озеачає їх зростання на 31% у річному вибірі, або ж на 95% до рівня січня–червня 2023 року.

При цьому у російському законі про бюджет-2025 передбачено лише 13,5 трлн руб на "національну оборону" та 3,46 трлн руб на "нацбезпеку", однак замість планованих 8% ВВП фактичний рівень буде вищим, розповіло у серпні джерело в уряді РФ.

Водночас скорочувати оборонні видатки у 2026 році Кремль не планує навіть у разі завершення активної фази бойових дій, коли можливе зниження відбудеться не раніше 2027-го і не до довоєнних рівнів.

