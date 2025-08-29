У Росії з наступного року кредити стануть недоступними для чверті громадян, – розвідка

У Росії вже з 2026 року отримати кредит у банку чи позику в мікрофінансовій організації зможуть лише офіційно працевлаштовані громадяни з підтвердженим доходом. Відтак, як наслідок – чверть населення РФ втратить доступ до кредитних коштів, а бізнес залишиться без значної частини клієнтів.

Про це йдеться в повідоленні Служби зовнішньої розвідки України.

Нині кредитори використовують різні методи оцінки платоспроможності позичальників: від власних статистичних даних і середньої зарплати за даними Росстату до надходжень на банківські картки. Така різнорідність дозволяла росіянам, яким відмовляли в одному банку, отримати позику в іншому.

Проте з липня 2025 року Центробанк РФ заборонив оцінювати боргове навантаження на основі кредитних історій, залишивши тільки офіційні дані.

"Значна частина працівників у Росії отримує так звану "сіру" зарплату – мінімальну офіційну частину та більшу, неформальну надбавку. Саме ці кошти йдуть на споживчі витрати, але банки перестануть враховувати їх як дохід. Відтак навіть ті, хто працюють, втратять можливість оформити кредит на потрібну їм суму", – заявили в розвідці.

Російська влада пояснює нові вимоги зростанням проблемної заборгованості та необхідністю точнішої оцінки фінансового стану позичальників. Проте, як наголосили в розвідці, для мільйонів росіян це означатиме відсікання від банківських продуктів і кредитних програм. Особливо постраждає молодь без кредитної історії, самозайняті, а також ті, хто працює "в білу" лише частково.

Раніше повідомлялося, що росіяни перед початком нового навчального року взяли рекордну кількість мікропозик на підготовку дітей до школи.

Перед тим повідомлялося, що кількість росіян, які звернулися до банків для оформлення іпотечних канікул, у другому кварталі цього року зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

До того стало відомо, що за травень прострочена заборгованість росіян за кредитами збільшилася на 63,5 млрд руб. і вперше перевищила 1,51 трлн руб. ($19,35 млрд) на 1 червня. Від початку року прострочення зросло майже на 20% і тепер становить 4,4% портфеля.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що посилення умов видачі кредитів у банках заставляє росіян брати більше "позик до зарплати" під 292% річних.

Перед тим повідомлялося, що в Росії все більше людей не справляються з обслуговуванням боргів, які вони набрали.