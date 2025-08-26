Росіяни взяли рекордний обсяг позик під 288% річних на підготовку дітей до школи

Росіяни перед початком нового навчального року взяли рекордну кількість мікропозик на підготовку дітей до школи. Так, у липні-серпні на освітні цілі було видано 4,6% всіх позик "до зарплати".

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дослідження фінансової онлайн-платформи WebBankir.

Для порівняння: за аналогічні місяці 2024 року показник становив 3,3%, а ще роком раніше – 2,6%.

При цьому, згідно з даними Центробанку РФ, повна вартість мікропозики без застави на суму до 30 тис. руб. та строком на один місяць становить 288% річних.

Також, як показало дослідження, клієнти мікрофінансових організацій почали раніше готуватися до нового навчального року. У 2023 році основний пік видач припадав на кінець літа: у середньому щодня в серпні на освітні цілі брали позик на 57% більше, ніж у липні.

У 2024 році ця різниця суттєво скоротилася: видачі у серпні лише на 10% перевищували липневі.

2025 року співвідношення змінилося на діаметрально протилежне: у середньому в липні на освіту позичали на 65% активніше, ніж у серпні.

Аналітики сервісу пояснюють таку динаміку зростанням витрат на збори дітей до школи. При цьому зміщення попиту на ранній період пов'язане з бажанням людей заощадити, оскільки шкільні товари дорожчають до кінця серпня.

Згідно з підрахунками Superjob, з 2019 року витрати на збори дитини до школи в Росії зросли в півтора-два рази, а найрізкіший стрибок припав на 2021-2023 роки.

Раніше повідомлялося, що кількість росіян, які звернулися до банків для оформлення іпотечних канікул, у другому кварталі цього року зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

До того стало відомо, що за травень прострочена заборгованість росіян за кредитами збільшилася на 63,5 млрд руб. і вперше перевищила 1,51 трлн руб. ($19,35 млрд) на 1 червня. Від початку року прострочення зросло майже на 20% і тепер становить 4,4% портфеля.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що посилення умов видачі кредитів у банках заставляє росіян брати більше "позик до зарплати" під 292% річних.

Перед тим повідомлялося, що в Росії все більше людей не справляються з обслуговуванням боргів, які вони набрали.