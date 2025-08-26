БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
921 7

Росіяни взяли рекордний обсяг позик під 288% річних на підготовку дітей до школи

Росіяни перед початком нового навчального року взяли рекордну кількість мікропозик на підготовку дітей до школи. Так, у липні-серпні на освітні цілі було видано 4,6% всіх позик "до зарплати".

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дослідження фінансової онлайн-платформи WebBankir.

Для порівняння: за аналогічні місяці 2024 року показник становив 3,3%, а ще роком раніше – 2,6%.

При цьому, згідно з даними Центробанку РФ, повна вартість мікропозики без застави на суму до 30 тис. руб. та строком на один місяць становить 288% річних.

Також, як показало дослідження, клієнти мікрофінансових організацій почали раніше готуватися до нового навчального року. У 2023 році основний пік видач припадав на кінець літа: у середньому щодня в серпні на освітні цілі брали позик на 57% більше, ніж у липні.

У 2024 році ця різниця суттєво скоротилася: видачі у серпні лише на 10% перевищували липневі.

2025 року співвідношення змінилося на діаметрально протилежне: у середньому в липні на освіту позичали на 65% активніше, ніж у серпні.

Аналітики сервісу пояснюють таку динаміку зростанням витрат на збори дітей до школи. При цьому зміщення попиту на ранній період пов'язане з бажанням людей заощадити, оскільки шкільні товари дорожчають до кінця серпня. 

Згідно з підрахунками Superjob, з 2019 року витрати на збори дитини до школи в Росії зросли в півтора-два рази, а найрізкіший стрибок припав на 2021-2023 роки

Раніше повідомлялося, що кількість росіян, які звернулися до банків для оформлення іпотечних канікул, у другому кварталі цього року зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

До того стало відомо, що за травень прострочена заборгованість росіян за кредитами збільшилася на 63,5 млрд руб. і вперше перевищила 1,51 трлн руб. ($19,35 млрд) на 1 червня. Від початку року прострочення зросло майже на 20% і тепер становить 4,4% портфеля.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що посилення умов видачі кредитів у банках заставляє росіян брати більше "позик до зарплати" під 292% річних.

Перед тим повідомлялося, що в Росії все більше людей не справляються з обслуговуванням боргів, які вони набрали.

Автор: 

борг (1903) заборгованість (181) кредит (3395) кредитні картки (124) росія (14954)
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапські колектори запасаються прасками та паяльниками.
26.08.2025 08:38 Відповісти
26.08.2025 08:38 Відповісти
А можна статистику по виборцям зєлєнскова - у скількох закінчилась епоха бідності, скільки можуть дозволити собі їсти цибулю?
26.08.2025 08:47 Відповісти
26.08.2025 08:47 Відповісти
Вони зараз перейшли на скумбрію, по вісім гривень, а коли у них закінчиться можливість купувати хліб, вони зможуть перейти на здобу .....зі слів, першої бледі країни....
26.08.2025 09:20 Відповісти
26.08.2025 09:20 Відповісти
А нахєра їм школа? Вони з неї, все одно, нічого не беруть... У листопаді 2022 року з лісу, під селом Велика Дорога, вибрело "чудо бородате", у засмальцьованому жіночому "пуховику". Питає бабцю, що на городі порається: "Бабушка! Как прайти в Варонеж, Киевскай области?" "Оточенець". Їх багато виловлювали на Чернігівщині, після втечі кацапів, з Чернігівщини, на початку квітня 2022-го...
26.08.2025 09:14 Відповісти
26.08.2025 09:14 Відповісти
а, відробляти ці кредити, спадкові раби підуть в українськи чорноземи.
****************....
26.08.2025 09:24 Відповісти
26.08.2025 09:24 Відповісти
...дебіли, блд.......
26.08.2025 10:00 Відповісти
26.08.2025 10:00 Відповісти
Наші дітки за крайні 3,5 роки,або вчились "дістанційно,або ховались в укриттях...А ці свинособачі ******** пили "боярку"з дорослими свинособаками і не знали ,що таке комбінована атака по населеним пунктам України..Але ми вже маємо "Фламінго"-начувайтесь..
26.08.2025 10:26 Відповісти
26.08.2025 10:26 Відповісти

