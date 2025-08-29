Розслідують корупцію у вищих органах влади: У Fire Point відповіли на публікацію про розслідування НАБУ

У ЗМІ поширюється інформація, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало розслідування щодо виробника ракети "Фламінго" та ударних дронів Fire Point. Утім, як вдалося з’ясувати БізнесЦензору, це так зване "магістральне" провадження, яке розслідується по широкому колу питань, імовірно, по всіх основних виробниках діпстрайків – дронів, які здатні вражати цілі в глибокому тилу противника.

Це випливає з листа НАБУ, яке було направлене у відповідь на запит ТОВ "Файєр Поінт". Документ є у розпорядженні БізнесЦензора.

Так, детективами Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52025000000000048, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України. Досудове розслідування розпочате 03.02.2025.

В НАБУ пояснили, що під час розслідування перевіряється версія, відповідно до якої службові особи Міністерства оборони України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, діючи за попередньою змовою з представниками суб’єктів господарювання та їхніми кінцевими бенефіціарними власниками, під час укладання та виконання держконтрактів на закупівлю безпілотних систем, могли штучно завищити виробничу собівартість – вартість матеріалів і комплектуючих.

"У межах провадження перевіряються, як факти можливого завищення цін на безпілотні системи шістьма вітчизняними компаніями-виробниками, так і обізнаність службових осіб Міністерства оборони України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших органів державної влади та місцевого самоврядування про факт завищення ціни", – ідеться в листі НАБУ.

Станом на теперішній час жодній особі у межах цього кримінального провадження про підозру не повідомлялося, а обвинувальний акт до суду не скеровувався. Досудове розслідування триває.

"Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень службовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, а не з метою втручання у господарську діяльність вітчизняних виробників. Будь-які слідчі дії спрямовані виключно на встановлення об’єктивних обставин і не мають на меті створення перешкод у роботі компаній, що мають критичне значення в умовах воєнного стану", – наголосили в НАБУ.

29 серпня видання Kyiv Independent із посиланням на п'ять джерел написало, що НАБУ розпочало розслідування щодо виробника ракети "Фламінго" та ударних дронів Fire Point. У процесі розслідування детективи мають встановити, чи не завищувала компанія ціни на свою продукцію за контрактами, укладеними з Міноборони. Три джерела видання уточнили, що поточне розслідування НАБУ свідчить, що справжнім власником Fire Point може бути друг президента Володимира Зеленського і співзасновник студії "Квартал 95 Тимур Міндіч.

За даними видання, Fire Point виявилася одним із найбільших, якщо не найбільшим, отримувачем бюджетних коштів Міноборони на безпілотники.

Водночас донедавна компанія була практично невідомою поза оборонними колами України, але протягом останніх тижнів Fire Point розпочала масштабну піар-компанію, зокрема в західних ЗМІ, а президент Володимир Зеленський назвав ракету "Фламінго" "найуспішнішим" зразком української зброї та анонсував її масове виробництво.