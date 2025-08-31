Середня зарплата в Україні зросла до 26,5 тисячі гривень. Держстат назвав галузі, де заробітки найбільші
Середня зарплата штатних працівників в Україні в липні цього року склала 26 499 грн.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передає Інтерфакс-Україна.
Найвищий рівень середньої зарплати було зафіксовано в Києві – 40 546 грн, найнижчий у Чернівецькій області – 19 202 грн.
Середня заробітна плата в різних серах була наступною:
- у сфері інформації та телекомунікацій склала 67 222 грн,
- фінансової та страхової діяльності – 55 994 грн,
- професійної, наукової та технічної діяльності – 34 068 грн,
- у державному управлінні й обороні – 33 896 грн,
- у сфері оптової та роздрібної торгівлі – 31 424 грн,
- у промисловості – 29 063 грн,
- на підприємствах транспорту,
- поштової та кур'єрської служб – 26 612 грн,
- у сфері операцій із нерухомістю – 22 698 грн,
- у будівництві – 22 775 грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників в Україні в липні 2025 року налічувала 5,37 млн осіб.
Фонд оплати праці усіх працівників у липні 2025 року складав 150,36 млрд грн, штатних – 142,23 млрд грн.
Як повідомлялося, за даними Держстату, розмір середньомісячної заробітної плати в Україні у першому кварталі 2025 року становив 23 460 грн, що на 24,1% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року.
Також стало відомо, що станом на початок серпня 2025 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 35 471 провадження щодо невиплати зарплати, що на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль