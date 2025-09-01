Російська влада пообіцяла створити "вбивцю Instagram" і встановити там цензуру

У російському "суверенному" месенджері Max запровадять аналог заблокованої в Росії американської соцмережі Instagram.

Про це заявив заступник голови комітету Держдуми Росії з інформаційної політики Андрєй Свинцов, передає The Moscow Times.

За cловами Свинцова, це дозволить об'єднати функції спілкування та публікації фото- та відеоконтенту в одній екосистемі. Депутат запропонував назвати соцмережу "Макс Відео" та встановити в ній цензуру, як на російському телебаченні.

"Весь заборонений контент там не зможе з'явитися, інакше на його авторів чекатимуть кримінальні справи. Йдеться, зокрема, про культ бездітності, егоїзму, пропаганду розгульного способу життя", – сказав Свинцов.

Він уточнив, що серед іншого в соцмережі не можна буде рекламувати все, що сприяє появі шкідливих навичок, включно з алкоголем і тютюном, а також просувати небезпечні захоплення.

При цьому Свинцов визнав, що поки в Росії не існує соцмережі, яка б працювала за підтримки Max, хоча IT-компанії "активно розробляють аналоги" Instagram. Один із них – "Росграм". У квітні його користувачі поскаржилися на багатомісячну відсутність оновлень програми, неробочий сайт та засумнівалися у життєздатності платформи.

Повноцінно "Росграм" з 2022 року так і не запустили, проте встигли кілька разів поміняти логотип і почати продавати унікальні ніки за десятки тисяч рублів. Із квітня в Telegram-каналі та групі у "ВКонтакте" немає жодних новин, пов'язаних із розвитком проєкту.

Instagram був заблокований у Росії після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

У Генпрокуратурі РФ запевняли, що росіян не притягуватимуть до відповідальності за використання Instagram. Однак у 2025 році російська влада заборонила розміщувати рекламу в соцмережі і вимагала видалити старі публікації такого характеру під загрозою штрафів.

Російське "імпортозаміщеня" соцмереж

Як повідомлялося, в квітні цього року російська соціальна мережа "Росграм", якою збиралися замінити заблокований у РФ Instagram, опинилася на межі закриття. Сайт проєкту, який обіцяв інвесторам 950% прибутковості за три роки, став недоступний через несплату хостингу.

У березні 2022 року суд у Росії за позовом російської прокуратури визнав американську корпорацію Meta екстремістською організацією і заборонив її соцмережі Facebook і Instagram через нібито "екстремістську діяльність".

До того влада РФ почала блокувати соцмережу Facebook на території країни з 4 березня, Instagram – з 14 березня.

У серпні 2025 року стало відомо, що російський "аналог" YouTube почав масові скорочення співробітників.