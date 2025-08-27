Російський "аналог" YouTube почав масові скорочення співробітників

Російський відеосервіс Rutube, що належить холдингу "Газпром-Медіа", – який мав стати заміною американського YouTube у РФ, – проведе "значне" скорочення персоналу.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела.

За їхніми словами, співробітникам пояснили звільнення об'єднанням відеопорталу з онлайн-кінотеатром Premier та додатком для коротких вертикальних відео Yappy.

"Нам сказали, що нас звільняють за згодою сторін і виплатять два місячні оклади, оскільки Rutube у нинішньому вигляді не працюватиме. У відділі кадрів додали, що компанія не має грошей, щоб утримувати такий штат співробітників", – розповів один із співрозмовників видання.

Він додав, що оптимізація штату проводиться "в найкоротші терміни", а співробітників "скорочують відділами".

У "Газпром-Медіа" підтвердили, що холдинг проводить "реструктуризацію та оптимізацію функціоналу команд" кількох сервісів через майбутнє об'єднання. Проте, скількох співробітників торкнеться оптимізація, у пресслужбі холдингу не уточнили.

Російська влада заблокувала YouTube на території РФ влітку минулого року. Спочатку сервіс був уповільнений на стаціонарних комп'ютерах. Тоді Роскомнагляд пояснював те, що відбувається, "технічними проблемами", які нібито були викликані зносом серверів Google. Проте американська корпорація спростувала наявність технічних несправностей. При цьому на мобільних пристроях відеохостинг продовжував працювати в старому режимі до грудня.

Після повного блокування YouTube у Роскомнагляді заявили, що доступ до сервісу був обмежений через порушення законодавства та "неповагу" до країни. У відомстві нагадали, що відеохостинг заблокував понад 200 російських пропагандистських каналів, з яких понад 80 – 2024 року. Одночасно з поетапним блокуванням YouTube російська влада закликала переходити на Rutube. У "Газпром-Медіа" звітували про зростання аудиторії російського відеосервісу за підсумками 2024 року на 65% – до 78,3 млн активних користувачів.

Як повідомлялося, російський відеохостинг Rutube, що належить "Газпром-Медіа", зізнався в тому, що передає "всі дані" своїх користувачів державі.

У середині березня повідомлялося, що трафік американського відеохостингу YouTube у Росії скоротився майже вдвічі після нового етапу блокування, що розпочався у грудні 2024 року.

У грудні торік стало відомо, що операторів зв'язку в РФ зобов'яжуть передавати дані про користувачів, які заходять на заблоковані в Росії сайти.

У лютому 2025 року повідомлялося, що зусилля російської влади щодо переманювання користувачів у російські "вбивці" американського відеосервісу YouTube провалилися, і це фактично підтвердили в Мінцифри РФ. Так, за словами глави Департаменту розвитку масових комунікацій Мінцифри Росії Єкатеріни Ларіної, на російських сервісах не вистачає "цікавого глядачам" контенту. Крім того, російські платформи мали зустріти нових користувачів "більш гостинно".