Нацбанк вперше за місяць збільшив продаж валюти для підтримки курсу гривні

Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень із 25 по 29 серпня зріс до $573 мільйонів, порівняно із $551,15 млн, $607,7 млн та $842,6 млн у попередні три тижні відповідно.

При цьому минулого тижня Нацбанк не купував валюту на міжбанку, свідчать дані регулятора.

Загалом від початку 2025 року НБУ продав із резервів уже $23,35 млрд, а купив – всього $37,82 млн.

Водночас курс гривні за тиждень несуттєво знизився: із 41,2839 грн/$ станом на понеділок, 25 серпня, до 41,3203 за підсумками торгів на міжбанку у п'ятницю. Читайте також: Резерви Нацбанку зменшилися на $2 мільярди за місяць. Куди витрачали валюту?

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.