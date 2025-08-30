БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Туреччина повністю припиняє економічні зв’язки з Ізраїлем

Анкара оголосила про повне припинення економічних зв’язків з Ізраїлем – порти закриті для ізраїльських суден, повітряний простір – для ізраїльських літаків.

Про це заявив міністра закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє видання Anadolu.

За словами міністра, обмеження також поширюються на всі контейнеровози зі зброєю та боєприпасами для Ізраїлю, які попердньо планували зупинку в портах Туреччини.

Рішення пояснюють відповіддю на дії Ізраїлю в секторі Газа та удари по Сирії, Ємену й Лівану.

Раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Туреччиною. Зеленський готував її до візиту Ердогана.

