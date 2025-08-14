БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін схвалив ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Туреччиною. Зеленський готував її до візиту Ердогана

Ердоган на саміті НАТО обговорював із Зеленським відновлення

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки".

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні ввечері у середу, 14 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Законопроєктом пропонується ратифікувати Угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, укладену ще 3 лютого 2022 року у Києві.

"Реалізація Угоди сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг Турецької Республіки та відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва", – зауважив депутат.

Читайте також: Україна та Туреччина відновлять роботу спільної групи з питань енергетики. Її останнє засідання відбулося ще у 2021 році

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною і це відбудеться під час майбутнього візиту Реджепа Таїпа Ердогана до Києва.

Нагадємо, Туреччина ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Україною влітку 2024 року. Саму угоду підписали ще 3 лютого 2022 року, а підготовка до цього велася 15 років.

Кабінет міністрів України у травні 2024 року вже схвалював законопроєкт про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною і його внесли до Верховної Ради, але голосування ще не відбулося.

Угода зокрема передбачає скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових та 7,6% сільськогосподарських товарів. Після перехідних періодів (три-сім років) Туреччина скасує ввізні мита ще для 1,5% промислових та для 28,5% сільськогосподарських товарів.

Україна зі свого боку скасує ввізні мита для близько 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів, а після перехідних періодів (2-5 років – для промислових товарів, 2-10 років – для сільськогосподарських) – ще для 43,2% промислових та для 53,7% сільськогосподарських товарів.

Угода набуде чинності після ратифікації її парламентами обох країн та обміну ратифікаційними грамотами.

Дуже добре, здамо нашу легку промисловість та ще багато чого в утіль зато туркам буде просторо та комфортно в Україні.
14.08.2025 10:45 Відповісти
ось ви кажете зрадник зрадник - а ні!! зрадник хоча б продає батьківщину задорого..
14.08.2025 11:13 Відповісти

