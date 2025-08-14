Кабмін схвалив ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Туреччиною. Зеленський готував її до візиту Ердогана

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки".

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні ввечері у середу, 14 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Законопроєктом пропонується ратифікувати Угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, укладену ще 3 лютого 2022 року у Києві.

"Реалізація Угоди сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг Турецької Республіки та відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва", – зауважив депутат.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною і це відбудеться під час майбутнього візиту Реджепа Таїпа Ердогана до Києва.

Нагадємо, Туреччина ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Україною влітку 2024 року. Саму угоду підписали ще 3 лютого 2022 року, а підготовка до цього велася 15 років.

Кабінет міністрів України у травні 2024 року вже схвалював законопроєкт про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною і його внесли до Верховної Ради, але голосування ще не відбулося.

Угода зокрема передбачає скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових та 7,6% сільськогосподарських товарів. Після перехідних періодів (три-сім років) Туреччина скасує ввізні мита ще для 1,5% промислових та для 28,5% сільськогосподарських товарів.

Україна зі свого боку скасує ввізні мита для близько 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів, а після перехідних періодів (2-5 років – для промислових товарів, 2-10 років – для сільськогосподарських) – ще для 43,2% промислових та для 53,7% сільськогосподарських товарів.

Угода набуде чинності після ратифікації її парламентами обох країн та обміну ратифікаційними грамотами.