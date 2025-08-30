Nvidia і Carbon Robotics представили АІ-робота, який знищує бур’яни лазерами без гербіцидів

Carbon Robotics у партнерстві з Nvidia вивела на ринок LaserWeeder G2 – 6,1-метрову сільгоспмашину, що знищує бур’яни без хімії.

Система використовує 24 графічних процесори Nvidia та 36 камер для визначення рослин, а 24 діодні лазери по 240 Вт миттєво "випалюють" бур’яни, повідомляє TechSpot.

У Carbon Robotics стверджують, що робот розпізнає й уражає до 10 тис. бур’янів за хвилину та може замінити бригаду до 75 людей і за належної експлуатації знищує до 99% бур’янів. До того ж, лазер, на відміну від гербіцидів, не створює ризику підвищення резистентності бур’янів.

Продуктивність пристрою становить 0,6-1,2 га на годину, маса установки – 3,3 тонни, для її буксирування потрібен трактор потужністю від 145 к.с. З 2018 року Carbon вже поставила понад 150 подібних машин фермерам у 14 країнах, останнє покоління тренують і тестують у промислових умовах.

