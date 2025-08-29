Nvidia приєднується до "гонки роботів": У листопаді стартує масовий випуск гуманоїдних роботів з ШІ у США

Американський виробник процесорів Nvidia розпочне масове виробництво гуманоїдних роботів у співпраці з Foxconn на американському майданчику вже в листопаді.

Офіційна презентація проєкту очікується на Foxconn Technology Day, що пройде також у листопаді, повідомляє Taiwan Economic Daily News.

Зазначається, що роботи отримають великі мовні моделі на основі штучного інтелекту та оновлений "мозок" керування, що маркує перехід компанії до "фізичного ШІ". Паралельно на тому ж заводі Foxconn компанія виготовлятиме сервери Blackwell Ultra GB300, а поточні зразки роботів уже проходять навчання і тестування в промислових умовах.

При цьому, Foxconn уже масово випускає сервери для Nvidia лінійок Blackwell і Blackwell Ultra, тож новий проєкт інтегрують у наявний ланцюг постачання. Відповідний крок посилює конкуренцію з Tesla, яка планує масштабувати виробництво гуманоїда Optimus наприкінці 2025 – на початку 2026 року. В результаті аналітики очікують гонку за лідерство на ринку гуманоїдної робототехніки.

