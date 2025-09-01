Військові розблокували імпорт добрив через порти, але є умови, – ВАР

Командування Військово-морських сил ЗСУ частково скасувало запроваджену у липні заборону на імпорт мінеральних добрив через українські порти.

Про це повідомляє пресслужба об'єднання "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР).

"Відтепер в Україну знову можна ввозити основні види комплексних добрив NPK, що дозволить аграріям своєчасно підготуватися до осінньої посівної кампанії. Йдеться про комплексні мінеральні добрива на основі аміаку, у яких вміст азоту не перевищує 21%, а фосфору та калію – не менше 5%", – зазначається у повідомленні.

У ВАР додали, що обов’язковою умовою для імпорту таких дробив через порти є наявність міжнародного паспорта безпеки SDS, який підтверджує, що вони не є вибухонебезпечними.

"Водночас залишається проблема з завезенням аміачної селітри, яка дійсно є вибухонебезпечною, але без її імпорту аграрії матимуть дефіцит і не зможуть виконувати польові роботи. Наразі ми пропрацьовуємо з Одеською ОВА та командуванням ВМС варіанти безпечного завезення аміачної селітри через порти Дунаю, а також розглядається варіант імпорту вапнякової аміачної селітри, яка не є вибухонебезпечною", – зауважив голова ВАР Андрій Дикун.

Що відомо про заборону на імпорт добрив через порти?

Як повідомлялося, у липні 2025 року спільним наказом Командування ВМС ЗСУ та Одеської обласної військової адміністрації була запроваджена заборона на імпорт усіх видів мінеральних добрив через морські порти.

У ВМС пояснили таке рішення підвищеною небезпекою через загрозу вибуху аміачної селітри, зважаючи на російські удари по портах. Втім, під заборону потрапили і ті види добрив, які не є вибухонебезпечними, що створило загрозу дефіциту напередодні осінньої посівної.

Водночас імпортери добрив зауважували, що така заборона вигідна українським виробникам добрив із Group DF олігарха Дмитра Фірташа, які продовжують виробляти вибухонебезпечні добрива, зокрема аміачну селітру, навіть попри загрозу обстрілів.